Nouvelle découverte : le tryptophane détecté dans l'espace suggère la prévalence des acides aminés dans les régions de formation d'étoiles

Une étude récente menée par l'astrophysicienne Susana Iglesias Groth, de l'Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), a révélé la détection de tryptophane dans une région de formation d'étoiles appelée IC 348, située dans la constellation de Persée. Le tryptophane est un acide aminé essentiel nécessaire à la synthèse des protéines, et c'est la première fois qu'il est identifié dans l'espace interstellaire.

Grâce à l'analyse des données collectées par l'Observatoire spatial Spitzer, plus de dix bandes d'émission liées au tryptophane ont été identifiées, confirmant sa présence dans IC 348. Cette découverte est significative puisqu'aucun autre acide aminé n'a été confirmé dans aucune autre région de formation d'étoiles. .

Iglesias Groth suggère que la présence de tryptophane, et éventuellement d'autres acides aminés, dans le gaz à partir duquel se forment les étoiles et les planètes pourrait être courante. De plus, on pense que ces acides aminés pourraient potentiellement enrichir les gaz des disques protoplanétaires et des atmosphères des jeunes exoplanètes, jouant ainsi un rôle dans l’émergence de la vie.

La température à laquelle le tryptophane existe dans le gaz d'IC ​​348 a été estimée à environ 280 Kelvin, ce qui est similaire aux températures mesurées pour l'hydrogène moléculaire et l'eau dans le milieu interstellaire de la même région. De plus, l’abondance du tryptophane s’est avérée environ dix milliards de fois inférieure à celle de l’hydrogène moléculaire.

Cette découverte a des implications pour notre compréhension des origines et de la prévalence de la vie dans l'univers. La présence d’acides aminés, éléments constitutifs des protéines, dans les régions de formation d’étoiles suggère que le développement d’organismes vivants pourrait être plus courant dans notre galaxie que prévu. Des recherches plus approfondies seront nécessaires pour explorer la présence d’autres acides aminés et leur rôle dans la formation de la vie.

