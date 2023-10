Des scientifiques utilisent des neutrons pour mesurer la contrainte dans la fabrication additive

Les scientifiques du Laboratoire national d'Oak Ridge (ORNL) ont démontré avec succès leur capacité à mesurer la déformation d'un matériau et à surveiller les mouvements atomiques pendant le processus de fabrication additive en utilisant des neutrons. Les chercheurs ont utilisé une plate-forme d'impression 3D appelée OpeN-AM, en conjonction avec la ligne de lumière VULCAN de la source de neutrons de spallation (SNS) de l'ORNL, pour mesurer en continu l'évolution des contraintes résiduelles pendant la fabrication.

En intégrant l'imagerie infrarouge et la modélisation informatique à la plateforme OpeN-AM, les scientifiques ont pu acquérir une compréhension approfondie du comportement des matériaux tout au long du processus de fabrication. Ils se sont concentrés sur l'acier transformé à basse température (LTT) et ont suivi le mouvement des atomes en réponse aux contraintes provoquées par les changements de température ou la charge appliquée.

Les contraintes résiduelles, qui persistent après la suppression de la charge externe ou de la source de contrainte, peuvent entraîner une déformation du matériau et une défaillance prématurée. La résolution de ces contraintes résiduelles est cruciale pour produire des composants précis présentant les propriétés et les performances souhaitées. Les chercheurs de l'ORNL ont conçu et exécuté une expérience qui mesure avec précision l'évolution des contraintes dans les matériaux afin de déterminer la manière dont les contraintes sont réparties.

La capacité de mesurer et de contrôler les contraintes résiduelles lors de la fabrication additive a des implications significatives pour des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale, l'énergie propre et l'outillage-matrice. Les fabricants peuvent adapter la contrainte résiduelle des composants pour augmenter la résistance et permettre des formes plus légères et plus complexes. Les recherches révolutionnaires menées par les scientifiques de l’ORNL leur ont valu un R&D 2023 Award 100.

La recherche a été soutenue par le programme de recherche et développement dirigé par les laboratoires de l'ORNL, qui finance des efforts de recherche et développement à haut risque ayant une valeur potentielle significative pour les programmes nationaux. Les scientifiques espèrent que d’autres chercheurs du monde entier viendront à l’ORNL pour mener des expériences similaires sur des métaux adaptés à leurs besoins de fabrication.

Cette recherche ouvre de nouvelles possibilités pour concevoir des états de contraintes résiduelles et des distributions de propriétés dans les composants de fabrication additive, offrant un meilleur contrôle des gradients thermiques et des transformations de phase. En comprenant et en manipulant ces facteurs, il est possible d'améliorer le comportement et les performances des matériaux.

Sources:

– Laboratoire national d’Oak Ridge