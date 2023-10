Les astrophysiciens proposent une nouvelle méthode pour mesurer les taux d’expansion de l’univers

By

Les astrophysiciens tentent de résoudre une divergence dans les mesures du taux d'expansion de l'univers. S’il est bien établi que l’univers est en expansion, les méthodes actuelles utilisées pour mesurer cette expansion ont produit des résultats légèrement différents. Cet écart pose un défi aux astronomes qui s’efforcent de déterminer le taux précis d’expansion.

Le taux d’expansion, connu sous le nom de « constante de Hubble », est crucial dans la cosmologie contemporaine et joue un rôle central dans la description de l’univers et de ses composants. Plusieurs méthodes ont été utilisées pour mesurer la constante de Hubble, notamment l'observation des vitesses des galaxies et l'analyse des irrégularités du rayonnement de fond cosmique.

Cependant, ces méthodes ont toujours produit des résultats légèrement différents. Dans un premier temps, ces disparités pourraient être attribuées à des incertitudes de mesure. Cependant, à mesure que les techniques de mesure ont progressé et que les incertitudes ont diminué, il est désormais clair que les deux méthodes ne peuvent pas être simultanément précises.

Dans une étude récente, les astrophysiciens Albert Sneppen et Darach Watson proposent une nouvelle méthode pour aider à résoudre ce différend en cours. Ils suggèrent d’utiliser les kilonovae, des explosions qui se produisent lorsque des étoiles à neutrons ultra-compactes orbitent et fusionnent, comme outil de mesure de distance. Sneppen explique que ces explosions présentent une symétrie remarquable, qui peut être utilisée pour déterminer des distances sans avoir besoin d'un étalonnage via d'autres types d'étoiles.

Lorsque Sneppen et Watson ont appliqué cette méthode à une kilonova identifiée en 2017, la mesure s'est étroitement alignée sur les résultats de l'analyse du rayonnement de fond. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer définitivement que cette nouvelle méthode résout l’écart dans la mesure des taux d’expansion de l’univers.

Dans l’ensemble, cette approche innovante s’avère prometteuse en aidant à maintenir la cohérence et la précision dans la mesure du taux d’expansion de l’univers. En affinant notre compréhension de la constante de Hubble, nous pouvons acquérir une compréhension complète et précise de l’univers et de son évolution.

