Le télescope spatial James Webb révèle des éléments lourds rares dans l'explosion de Kilonova

Le télescope spatial James Webb (JWST) a fait une découverte révolutionnaire : une explosion d'une kilonova résultant de la collision de deux étoiles à neutrons s'est révélée être une usine à éléments lourds rares. Cet événement marque la première fois que le JWST observe un tel événement, fournissant des informations précieuses sur la formation de ces éléments. Les données du télescope ont révélé la présence de tellure, un métal rare trop lourd pour être produit par fusion au cœur des étoiles.

En plus du tellure, il y avait des indications sur d'autres éléments lourds, notamment le tungstène et le sélénium. Cette découverte confirme que les fusions d’étoiles à neutrons constituent une source importante d’éléments lourds, mettant en lumière les processus par lesquels notre univers crée et disperse la matière.

"Seules quelques kilonovas ont été observées, et c'est la première fois que nous avons pu étudier les conséquences d'une kilonova à l'aide du télescope spatial James Webb", a expliqué l'astrophysicien Andrew Levan de l'Université Radboud, qui a dirigé l'analyse. Cette découverte représente une étape cruciale dans notre compréhension de l’origine des éléments, comblant les lacunes dans nos connaissances laissées par Dmitri Mendeleev lors de la création du tableau périodique il y a plus de 150 ans.

Les étoiles sont d'incroyables corps célestes qui prennent l'hydrogène composant la majorité de la matière visible dans l'univers et fusionnent ses atomes, formant progressivement des éléments plus lourds. Cependant, ce processus de fusion atteint sa limite avec la formation du fer, car l’énergie nécessaire à la fusion du fer en éléments plus lourds dépasse l’énergie libérée. Par conséquent, les étoiles finissent par exploser en supernovae ou en kilonovae en raison de la force de gravité écrasante.

Lorsque ces explosions énergétiques se produisent, elles déclenchent une série de réactions nucléaires dans lesquelles des noyaux atomiques entrent en collision avec des neutrons pour synthétiser des éléments encore plus lourds. Ce processus, connu sous le nom de processus de capture rapide de neutrons (processus r), nécessite une concentration élevée de neutrons libres. Les supernovae et, plus particulièrement, les kilonovae offrent les environnements parfaits pour que ces réactions se produisent. En fait, l’observation de deux étoiles à neutrons en collision en 2017 a confirmé que les kilonovae jouent un rôle important dans la production d’éléments du processus r, le strontium ayant été détecté à cette occasion.

Le récent sursaut gamma, nommé GRB230307A, a attiré l'attention des scientifiques en raison de sa durée inhabituellement longue, qui indique la présence d'une kilonova. Des observations ultérieures avec le JWST, axées sur la composante infrarouge de l'explosion, ont détecté du tellure, ce qui implique en outre la présence d'éléments supplémentaires du processus r. Cependant, des observations supplémentaires sont nécessaires pour le confirmer.

Ce qui rend cette explosion de kilonova encore plus particulière est qu'elle se produit dans l'espace intergalactique, à environ 120,000 XNUMX années-lumière de la galaxie la plus proche. Les chercheurs pensent que les deux étoiles à neutrons sont originaires d’une galaxie, mais qu’elles en ont été propulsées lorsqu’elles ont subi des événements de supernova l’un après l’autre.

Cette découverte révolutionnaire révèle non seulement les mécanismes cachés derrière la formation d’éléments lourds, mais elle soulève également des questions fascinantes sur la longévité des fusions qui alimentent les sursauts gamma. Les astronomes, comme Ben Gompertz de l'Université de Birmingham, sont impatients d'identifier davantage de ces fusions de longue durée et de mieux comprendre leurs forces motrices et leur potentiel de création d'éléments encore plus lourds. Les implications de cette découverte s’étendent bien au-delà de notre compréhension de l’univers : elle ouvre la porte à une compréhension transformatrice du cosmos et de son fonctionnement interne.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’une explosion de kilonova ?

R : Une explosion de kilonova est le résultat de la collision de deux étoiles à neutrons, qui produit une puissante explosion d’énergie et de lumière.

Q : Que sont les éléments lourds ?

R : Les éléments lourds sont des éléments chimiques dont le numéro atomique est plus élevé que l’hydrogène (l’élément le plus léger) et l’hélium. Ils comprennent des métaux comme l’or, l’argent et le plomb.

Q : Qu'est-ce que le télescope spatial James Webb ?

R : Le télescope spatial James Webb est un observatoire spatial dont le lancement est prévu en 2021. Il est conçu pour explorer des objets lointains dans l'univers, notamment les étoiles, les galaxies et les exoplanètes.

Sources:

- NASA

- ESA

- Institut des sciences du télescope spatial