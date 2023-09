Câbles à très faible rayonnement pour détecteurs de neutrinos et de matière noire

By

Des équipes de recherche du monde entier s'efforcent de détecter des événements extrêmement rares qui pourraient fournir un aperçu de l'origine et de la nature de la matière dans l'univers. Cependant, ils sont confrontés à des défis dus au bruit de fond et aux interférences du rayonnement cosmique. Une source d’interférence provient de la radioactivité naturelle des composants électroniques utilisés pour enregistrer les signaux potentiels. Pour résoudre ce problème, une équipe du Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) a développé des câbles électroniques avec des matériaux ultra-purs qui contiennent de très faibles niveaux de contaminants radioactifs.

Les câbles, créés en collaboration avec Q-Flex Inc., ont des applications dans les expériences sur les neutrinos et la matière noire, ainsi qu'une utilisation potentielle pour réduire les interférences dans les futurs ordinateurs quantiques. Les chercheurs ont pu produire des câbles dont la teneur en contaminants radioactifs est cent fois inférieure à celle des options disponibles dans le commerce. Cette avancée ouvre de nouvelles possibilités pour les expériences de physique sensible où même des niveaux de contamination infimes peuvent masquer des signaux insaisissables.

Pour atteindre l'ultra-pureté, l'équipe a évalué les niveaux de contamination en uranium, thorium et potassium à chaque étape du processus de production du câble. Des techniques spéciales de nettoyage et de fabrication ont été développées pour réduire la contamination à des niveaux insignifiants. Les câbles résultants sont désormais si exempts de contaminants qu’ils n’auront pas d’impact sur le fonctionnement des expériences de nouvelle génération sur la matière noire et les neutrinos.

En minimisant les interférences du rayonnement de fond, ces câbles à faible radioactivité augmentent la sensibilité des expériences et offrent plus de flexibilité dans la conception des détecteurs. Cela rapproche les chercheurs de la détection d’événements extrêmement rares qui pourraient aider à résoudre les mystères de la matière noire et de l’existence de la matière dans l’univers.

La double désintégration bêta sans neutrinos, une désintégration nucléaire rare et l'existence de la matière noire sont des questions fondamentales auxquelles ces expériences visent à répondre. La détection de ces événements insaisissables a le potentiel de révolutionner notre compréhension de l’univers. Le développement de câbles à très faible rayonnement constitue une étape importante vers la réalisation de ces avancées.

