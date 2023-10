Percer les secrets de la fonction neuronale avec un flux de travail universel

By

Le Blue Brain Project a développé un flux de travail universel révolutionnaire utilisant des algorithmes évolutifs pour créer et valider des modèles neuronaux détaillés. Cette approche innovante simplifie la création de modèles, permet la construction de modèles canoniques représentant des types neuronaux entiers et ouvre la porte à de futurs perfectionnements.

Créer des modèles électriques précis qui reproduisent avec précision les observations expérimentales est une tâche complexe. Cela nécessite de quantifier la similarité entre les réponses du modèle et les comportements électrophysiologiques réels, ce qui peut s'avérer difficile lorsque certains paramètres ne sont pas directement mesurables. L’obtention d’un score de similarité élevé implique souvent une exploration approfondie de l’espace des paramètres, ce qui peut prendre du temps.

Pour relever ces défis, les chercheurs se sont tournés vers les algorithmes évolutionnaires (EA). Les EA sont des outils efficaces pour l’optimisation globale des paramètres dans des espaces de grande dimension. L’algorithme évolutif basé sur des indicateurs (IBEA) s’est montré prometteur dans ce contexte. Cependant, le domaine manque encore de flux de travail entièrement open source et reproductibles pour l'optimisation des modèles.

Dans cette étude, le Blue Brain Project introduit un flux de travail universel pour créer, valider et généraliser des modèles neuronaux détaillés. L'approche utilise des outils open source et offre aux chercheurs une solution complète pour construire des modèles neuronaux pouvant représenter soit une seule cellule biologique, soit un type de cellules prédéfini.

Une caractéristique unique de ce flux de travail est la capacité de créer des modèles neuronaux canoniques, qui représentent un type neuronal entier plutôt que des neurones individuels. Cette approche est particulièrement utile lors de l’étude des propriétés d’un type neuronal spécifique et de la construction de grands circuits neuronaux.

Les auteurs ont appliqué le flux de travail pour créer 40 modèles représentant 11 types électriques dans le cortex somatosensoriel du rat juvénile. Chaque modèle a été optimisé sur la base de caractéristiques électrophysiologiques pour garantir une correspondance étroite avec les données expérimentales. Ces modèles canoniques ont ensuite été testés sur différentes morphologies pour évaluer leur généralisabilité.

En analysant les paramètres utilisés dans ces modèles, les scientifiques obtiennent un aperçu de leurs propriétés biophysiques. Cette compréhension plus approfondie aide à affiner la création de modèles. Les auteurs reconnaissent cependant certaines limites. Certains types de neurones se généralisent bien sous diverses formes, tandis que d’autres ont des difficultés. Comprendre pourquoi certains modèles fonctionnent mieux avec des morphologies spécifiques est un domaine de recherche en cours.

Les futures versions de ces modèles pourront être enrichies avec plus de détails, tels que l'intégration synaptique et dendritique et des courants ioniques supplémentaires. Ces améliorations permettront aux chercheurs de mieux comprendre le fonctionnement des neurones.

Dans l’ensemble, le flux de travail universel introduit par le Blue Brain Project utilisant des algorithmes évolutifs constitue une avancée significative dans la création et la validation de modèles neuronaux. Il fournit une solution complète aux chercheurs et ouvre la voie à de nouvelles avancées dans le domaine.

Source : Projet Blue Brain de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)