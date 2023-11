Neuraspace et Elecnor Deimos unissent leurs forces pour améliorer la gestion du trafic spatial

Neuraspace, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion du trafic spatial (STM) plus intelligentes, s'est associé à Elecnor Deimos, un fournisseur renommé de solutions de surveillance et de sensibilisation spatiales (SSA). Cette collaboration stratégique vise à révolutionner la manière dont le suivi des débris est effectué dans l’espace et à renforcer la sûreté et la sécurité des actifs spatiaux.

En tirant parti de l'expertise et des données critiques d'Elecnor Deimos, Neuraspace renforcera ses capacités d'observation spatiale et augmentera son modèle de fusion de données en collectant des informations provenant de diverses sources. Cela permettra à Neuraspace d'offrir des analyses et des informations plus précises à ses clients, ce qui se traduira par une prise de décision plus rapide, des opérations rationalisées, une gestion optimisée des engins spatiaux et une analyse améliorée des données.

L'objectif principal de ce partenariat est d'améliorer le système de guidage pour éviter les collisions et de gestion du trafic spatial de Neuraspace, qui s'appuie fortement sur les technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML). La capacité de localiser et de suivre les débris plus efficacement contribuera à protéger les actifs spatiaux précieux et à réduire les risques associés aux collisions orbitales.

Elecnor Deimos a déjà réalisé avec succès un test pilote utilisant le capteur Antsy2, l'un des télescopes du Deimos Sky Survey Centre. Ce test pilote a ouvert la voie à la collaboration, conduisant à la fourniture de données optiques provenant des capteurs Deimos et au développement de deux capteurs optiques supplémentaires. Ces avancées contribueront de manière significative à la mission de Neuraspace et amélioreront encore davantage la connaissance de la situation spatiale.

Ismael López, PDG de Deimos, a exprimé son enthousiasme concernant le partenariat, déclarant : « Cette entreprise avec Neuraspace s'aligne parfaitement avec la stratégie de Deimos en tant que premier fournisseur mondial de solutions de surveillance spatiale. Notre engagement en faveur de l’exploration spatiale durable est renforcé par cette collaboration, et nous prévoyons un partenariat fructueux avec Neuraspace.

Chiara Manfletti, directrice et COO de Neuraspace, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à Deimos. Cette collaboration permettra à Neuraspace de renforcer nos capacités d'observation spatiale et de remplir notre engagement à assurer la sécurité et la durabilité des activités spatiales. En exploitant la technologie du télescope optique et les données de Deimos, nous améliorerons notre connaissance de la situation spatiale et contribuerons à la sécurité et à la longévité des opérations spatiales.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que Neuraspace ?

R : Neuraspace est un fournisseur de solutions de gestion du trafic spatial plus intelligentes.

Q : Qui est Elecnor Deimos ?

R : Elecnor Deimos est un fournisseur renommé de solutions de surveillance et de sensibilisation spatiales.

Q : Comment le partenariat profitera-t-il aux clients ?

R : Le partenariat offrira aux clients une prise de décision plus rapide, des opérations manuelles réduites, un temps de planification accru, une gestion optimisée des engins spatiaux, une durée de vie plus longue des actifs, une analyse de données améliorée et une sûreté et une sécurité améliorées des actifs spatiaux.

Q : Quelles technologies sont essentielles au système de gestion du trafic spatial de Neuraspace ?

R : Neuraspace s'appuie sur les technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) pour son système de gestion du trafic spatial.

Q : Quel est l'objectif de la collaboration entre Neuraspace et Elecnor Deimos ?

R : La collaboration vise à améliorer le suivi des débris, à améliorer le guidage pour éviter les collisions et à renforcer la gestion du trafic spatial.