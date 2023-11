Explorer la formation des planètes : aperçu des traces de néon

By

Les observations réalisées par le télescope spatial James Webb de la NASA à l'aide de son instrument MIRI apportent un nouvel éclairage sur la période cruciale pendant laquelle les planètes peuvent se développer autour d'une jeune étoile.

Dans une quête fascinante visant à découvrir les secrets du passé de notre système solaire et de l'avenir d'un système planétaire particulier, les scientifiques ont tourné leur attention vers le néon. Le télescope spatial Spitzer, à la retraite, avait précédemment observé un comportement inhabituel dans le disque poussiéreux entourant la jeune étoile SZ Chamaelontis (SZ Cha), et le télescope spatial James Webb a maintenant révélé des traces distinctes de néon à l'intérieur de ce disque.

La comparaison des lectures de néon obtenues par Spitzer et Webb a révélé un changement sans précédent dans le rayonnement de haute énergie qui atteint le disque. Ce rayonnement provoque finalement l’évaporation du disque, imposant des contraintes de temps importantes à la formation planétaire.

L'astronome Catherine Espaillat de l'Université de Boston, qui a dirigé les observations de Spitzer en 2008 ainsi que les résultats de Webb récemment publiés, a expliqué la pertinence de SZ Cha en tant qu'étoile T-Tauri. Semblable à notre Soleil il y a 4.5 milliards d’années, cette jeune étoile offre un aperçu des premières étapes de notre propre système solaire. Espaillat a déclaré : « Étudier ces autres jeunes systèmes est aussi proche que possible de remonter le temps pour voir comment notre propre histoire a commencé. Les matières premières nécessaires à la Terre, et éventuellement à la vie, étaient présentes dans le disque de matière qui entourait le Soleil après sa formation.

Les chercheurs utilisent le néon comme indicateur pour déterminer la quantité et le type de rayonnement qui impacte et érode le disque entourant une étoile. Les observations de Spitzer sur SZ Cha en 2008 ont détecté une valeur aberrante dans les lectures de néon, ce qui a incité des investigations plus approfondies menant aux récentes découvertes de néon faites par Webb.

Cette découverte révolutionnaire fournit des informations précieuses sur les processus complexes impliqués dans la formation des planètes. En comprenant les effets des radiations sur l’évaporation des disques, les scientifiques peuvent mieux comprendre la fenêtre temporelle disponible pour la création des planètes. L'interaction entre le rayonnement de haute énergie et l'environnement physique au sein de ces jeunes systèmes stellaires continue d'intriguer et de captiver les astronomes du monde entier.

FAQ:

Qu'est-ce que l'instrument MIRI du télescope Webb de la NASA ?

Le MIRI (Mid-Infrared Instrument) est l'un des quatre instruments scientifiques embarqués à bord du télescope spatial James Webb de la NASA. Il est spécialement conçu pour observer l’univers dans le domaine infrarouge moyen, permettant aux scientifiques d’étudier les galaxies lointaines, les exoplanètes ainsi que la formation des étoiles et des systèmes planétaires.

Qu'est-ce qu'une étoile T-Tauri ?

Une étoile T-Tauri est un type de jeune étoile de pré-séquence principale qui subit une activité magnétique intense et présente des variations irrégulières de luminosité. Ces étoiles se caractérisent par leurs vents stellaires puissants et leurs fortes émissions de rayons X et de rayonnement ultraviolet. Les étoiles T-Tauri sont considérées comme étant aux premiers stades de l’évolution stellaire.

Sources:

