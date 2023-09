Développement d’une nouvelle méthode d’étude des liquides à pression négative

Les scientifiques ont développé une nouvelle méthode pour étudier l’état métastable des liquides à pression négative. En encapsulant les liquides dans des fibres optiques, les chercheurs ont pu mesurer la pression à l'aide d'ondes lumineuses et sonores. Cette percée pourrait conduire à de nouvelles découvertes en thermodynamique et en réactions chimiques.

La pression est définie comme une force par unité de surface agissant perpendiculairement à la surface d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz. Normalement, les valeurs de pression sont toujours positives. Cependant, les liquides ont la capacité d’exister dans un état métastable avec des valeurs de pression négatives. Même une infime influence externe peut provoquer l’effondrement du liquide dans un état ou un autre, comme si vous étiez assis au sommet d’une montagne russe.

Pour étudier cet état métastable, les scientifiques ont combiné des techniques d’ondes optiques et acoustiques. Ils ont encapsulé de petites quantités de liquide dans des fibres optiques fermées et mesuré l'influence de la pression et de la température dans différents états du liquide. Les ondes sonores ont agi comme des capteurs pour examiner les valeurs de pression négative avec une précision et une résolution spatiale élevées.

La mesure de l’état exotique de pression négative nécessite généralement un équipement complexe et des précautions de sécurité. Cependant, les chercheurs ont développé une configuration simple utilisant des ondes lumineuses et sonores. La fibre utilisée dans cette méthode est aussi fine qu’un cheveu humain.

Les chercheurs pensent que cette nouvelle méthode peut fournir des informations plus approfondies sur les dépendances thermodynamiques de ce système unique à base de fibres. Il a également des applications potentielles dans la surveillance des réactions chimiques dans des liquides toxiques et dans l’étude des domaines thermodynamiques difficiles d’accès.

La collaboration entre les groupes de recherche d'Erlangen et d'Iéna a conduit à de nouvelles connaissances sur les processus thermodynamiques sur une plateforme optique facile à manipuler.

Source : Physique de la nature