Selon une étude, le pollen, les spores et les bactéries jouent un rôle clé dans la formation de glace dans les nuages ​​arctiques

By

Une étude récente menée par une équipe internationale de scientifiques a révélé le rôle important que jouent les particules biologiques, notamment le pollen, les spores et les bactéries, dans la formation de glace dans les nuages ​​arctiques. Publiés dans Nature Communications, les résultats ont des implications considérables pour la science du climat et notre compréhension de l’évolution rapide du climat arctique.

La recherche a été menée sur plusieurs années à l’Observatoire Zeppelin, situé sur l’archipel norvégien isolé du Svalbard, dans le Haut-Arctique. Grâce à une technique optique sensible basée sur la diffusion de la lumière et la fluorescence induite par les UV, les chercheurs ont pu identifier et compter individuellement ces particules biologiques. Cette précision était cruciale en raison des concentrations infimes dans lesquelles se trouvent ces particules.

L'étude a exploré la dynamique saisonnière des particules biologiques et établi des corrélations avec des variables telles que la couverture neigeuse, la température et les paramètres météorologiques. La présence de ces particules a été confirmée par des méthodes telles que la microscopie électronique et la détection de substances spécifiques telles que les composés sucre-alcool.

La recherche s’est également concentrée sur la compréhension de la nucléation de la glace, ce qui s’est avéré être une tâche difficile. Deux méthodes ont été utilisées, impliquant la collecte de particules sur des filtres et une analyse ultérieure en laboratoire. En soumettant les filtres à un chauffage supplémentaire, les chercheurs ont pu identifier le composant protéique des particules de glace nucléant, mettant ainsi en lumière leur origine biologique.

Les résultats de cette étude ont des implications importantes pour la science du climat, car ils fournissent un aperçu de l’origine et des propriétés des particules biologiques et de nucléation de la glace dans l’Arctique. Ces informations pourraient améliorer la représentation des interactions aérosols-nuages ​​dans les modèles climatiques et réduire les incertitudes dans les estimations du forçage radiatif anthropique.

Alors que l’Arctique connaît une augmentation des zones océaniques ouvertes et de la toundra sans neige, deux sources de particules biologiques, il est crucial de mieux comprendre la relation entre ces particules et les nuages ​​pour comprendre les transformations en cours et futures dans la région.

Référence:

« Les bioaérosols d'origine régionale entraînent la nucléation de particules de glace à haute température dans l'Arctique » – Nature Communications, DOI : 10.1038/s41467-023-41696-7