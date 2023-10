Néandertaliens : une forme humaine différente

By

Une étude récente, menée sur 20 ans, a remis en question le récit conventionnel entourant les Néandertaliens, concluant qu'ils n'étaient pas une espèce distincte mais plutôt une forme humaine différente. Contrairement à la croyance selon laquelle ils étaient une version plus primitive de nous-mêmes, les scientifiques affirment désormais que les Néandertaliens possédaient une intelligence parallèle à la nôtre. Cette recherche révolutionnaire apporte un nouvel éclairage sur notre compréhension de nos anciens parents.

Dirigée par le Dr Diego Angelucci, archéologue à l'Université de Trente, l'étude révèle que les Néandertaliens possédaient des capacités cognitives sophistiquées. Ils affichaient une pensée symbolique, fabriquaient des objets artistiques et avaient un régime alimentaire diversifié. Ces découvertes indiquent un niveau avancé d’intelligence chez les Néandertaliens.

Le Dr Angelucci souligne les similitudes entre les Néandertaliens et les humains anatomiquement modernes, déclarant : « Plus que différentes espèces, je parlerais de différentes formes humaines. » Il poursuit en affirmant que les Néandertaliens présentaient des comportements comparables à ceux de nos propres ancêtres, vivant dans des grottes et démontrant des compétences similaires.

Cette réévaluation remet en question la vision de longue date selon laquelle les Néandertaliens étaient une espèce distincte et moins intelligente. Cela souligne le fait qu’ils étaient simplement une manifestation différente de l’humanité, occupant une niche unique dans notre histoire évolutive.

FAQ:

Q : Les Néandertaliens étaient-ils une espèce différente ?

R : La nouvelle étude suggère que les Néandertaliens n’étaient pas une espèce distincte mais plutôt une forme humaine différente.

Q : Les Néandertaliens possédaient-ils de l’intelligence ?

R : Oui, la recherche révèle que les Néandertaliens avaient des capacités cognitives avancées et présentaient des signes de pensée symbolique.

Q : Quel impact cette réévaluation a-t-elle sur notre compréhension des Néandertaliens ?

R : Cette étude remet en question la notion traditionnelle selon laquelle les Néandertaliens sont primitifs et moins intelligents. Il met en valeur leur intelligence et leur complexité en tant que forme humaine différente.