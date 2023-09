Les Néandertaliens coexistant avec Homo sapiens en Europe pourraient avoir été affectés par la capacité de charge des herbivores

By

Une étude récente menée par des scientifiques évolutionnistes de l'Université de Cantabrie en Espagne, en collaboration avec un chercheur de Mott MacDonald Ltd. au Royaume-Uni, suggère que l'Homo sapiens et l'Homme de Néandertal ont coexisté pendant de plus longues périodes en Europe, en particulier dans les régions à forte abondance d'herbivores. .

Des recherches antérieures ont indiqué que l'arrivée d'Homo sapiens en Europe a conduit à l'extinction de l'Homme de Néandertal, mais les détails de ce processus restent flous. La nouvelle étude remet en question cette notion, en proposant que la disparition des Néandertaliens lors de l’émergence d’Homo sapiens pourrait être une coïncidence.

Pour étudier l'histoire de la coexistence entre les deux espèces d'hominidés, l'équipe de recherche a construit une base de données sur les espèces herbivores en Europe il y a environ 60,000 XNUMX ans, lorsque Homo sapiens et Néandertaliens habitaient le continent. Cette période a également été marquée par un changement climatique important.

En comparant les changements climatiques avec différentes régions européennes, les chercheurs ont développé un modèle permettant d'identifier les zones présentant des conditions climatiques plus ou moins difficiles. Ils ont ensuite créé une chronologie de la disparition des Néandertaliens dans chaque région identifiée et l'ont comparée aux différences de disponibilité alimentaire.

L’étude a révélé un chevauchement important entre les régions où coexistaient les Néandertaliens et les Homo sapiens. Il est intéressant de noter que les Néandertaliens avaient tendance à persister plus longtemps dans les régions où ils partageaient un territoire avec Homo sapiens, contrairement aux attentes du principe d’exclusion compétitive. Cette découverte indique qu’il pourrait y avoir d’autres facteurs contribuant au déclin et à la disparition définitive des Néandertaliens.

L'étude apporte de nouvelles informations sur la relation complexe entre les Néandertaliens et l'Homo sapiens en Europe. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour découvrir les facteurs spécifiques influençant la coexistence et le déclin de ces espèces d’hominidés.

