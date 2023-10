Néandertaliens : artistes, aventureux et adeptes de la cuisine

De grosses créatures avec une intelligence limitée et aucun flair ? Détrompez-vous. Des études récentes ont révélé que les Néandertaliens étaient bien plus fascinants qu’on ne le pensait auparavant. Contrairement à une idée reçue, les Néandertaliens chassaient non seulement les lions des cavernes d’Eurasie, mais possédaient également la capacité d’allumer des incendies et de préparer de délicieux repas. De plus, ces hominidés ornaient leur corps d’ornements artistiques, remettant en question l’idée selon laquelle ils étaient des créatures primitives.

Des fouilles archéologiques à Gruta de Oliveira, dans le centre du Portugal, entre 1989 et 2012, ont mis en lumière les habitudes des Néandertaliens au Paléolithique moyen. Les découvertes comprenaient des preuves de foyers, de structures circulaires remplies de résidus tels que des os calcinés, du bois brûlé, des cendres et des animaux cuits comme des chèvres, des cerfs, des chevaux et même des rhinocéros et des tortues. D'autres fouilles dans des grottes près de Carthagène, en Espagne, ont mis au jour des restes de poissons, de mollusques, de moules et de pignons de pin grillés.

Alors que les archéologues connaissent depuis longtemps l'utilisation du feu par les Néandertaliens, une étude récente confirme qu'ils ont délibérément allumé et entretenu ces feux à des fins de cuisine. Les résultats suggèrent que le feu jouait un rôle fondamental dans leur vie quotidienne et rendait leurs grottes plus confortables.

Bien que l’on ne sache pas exactement comment les Néandertaliens ont allumé ces incendies, les chercheurs suggèrent qu’ils ont probablement utilisé des roches de silex pour créer des étincelles. Ces similitudes entre les Néandertaliens et les Homo sapiens vivant dans la même région à cette époque indiquent que les Néandertaliens n’étaient pas une espèce différente mais une forme distincte d’humains.

Cette nouvelle compréhension des Néandertaliens remet en question la notion dépassée selon laquelle ils étaient inintelligents et incultes. C'étaient des chasseurs compétents, des chefs cuisiniers talentueux et même des artistes. Alors que nous continuons à reconstituer leur histoire, il est clair que les Néandertaliens n’étaient finalement pas si différents de nous.

