Leçons de la nanotechnologie : l’importance du développement inclusif de l’IA

Dans un commentaire récent publié dans la revue Nature Nanotechnology, des chercheurs soulignent les parallèles entre la nanotechnologie et l’intelligence artificielle (IA) en matière de développement responsable et bénéfique. Il y a vingt ans, la nanotechnologie était confrontée à des défis similaires pour assurer son développement responsable et répondre aux préoccupations du public, comme la possibilité d'un scénario de « matière grise ». Cependant, les enseignements tirés des nanotechnologies semblent manquer dans le domaine de l’IA.

L’enthousiasme et la peur suscités par la nanotechnologie à la fin des années 1990 et au début des années 2000 ont conduit à une augmentation des investissements et à l’affirmation d’une « prochaine révolution industrielle ». Cependant, des inquiétudes ont été soulevées quant au risque de réactions négatives similaires à celles rencontrées avec les cultures génétiquement modifiées si la nanotechnologie était mal gérée. Les organisations à but non lucratif et les manifestations publiques ont exprimé leurs inquiétudes quant à la sécurité, aux inconvénients et au manque de compréhension de la nanotechnologie.

De la même manière, les développements actuels de l’IA sont confrontés à des préoccupations liées aux suppressions d’emplois et aux risques existentiels. Le début des années 2000 a également été marqué par l’accent mis sur des défis concrets liés au développement sûr des nanotechnologies, notamment les impacts sur la santé et l’environnement, les questions sociales et éthiques, la réglementation et la nécessité de collaborer avec le public et les parties prenantes.

Malgré la complexité du paysage du développement des nanotechnologies, des initiatives ont émergé grâce à un large engagement avec des experts et des parties prenantes, abordant divers défis et jetant les bases de la croissance de la nanotechnologie. Cette approche inclusive a conduit à des progrès dans la science et l’ingénierie à l’échelle nanométrique, bénéficiant aux technologies sur lesquelles les gens comptent aujourd’hui.

En revanche, le développement de l’IA manque aujourd’hui du même niveau de diversité et d’engagement. L’absence de participation inclusive d’un large éventail de parties prenantes et d’experts en dehors du domaine de l’IA est considérée comme une erreur. On estime que même s’ils ne disposent pas de la même expertise technique, les décideurs politiques et le public peuvent comprendre les implications de l’IA et apporter diverses perspectives et expertises nécessaires à son développement réussi.

Les enseignements tirés du développement responsable des nanotechnologies suggèrent qu’un engagement inclusif est crucial pour le succès à long terme de l’IA. La participation de divers experts et parties prenantes peut contribuer à répondre aux préoccupations sociétales, à garantir des considérations éthiques et à renforcer l’impact bénéfique des technologies d’IA.

