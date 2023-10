« Liberté de conception » dans les structures moléculaires : une approche basée sur les données

By

En utilisant des méthodologies basées sur les données et l’apprentissage automatique, les chercheurs ont découvert une fascinante « liberté de conception » dans les structures moléculaires. Cette percée pourrait révolutionner le domaine de la conception moléculaire et de la découverte de médicaments. L’étude, intitulée « Liberté de conception dans l’espace des composés chimiques : vers une conception rationnelle in silico de molécules avec des propriétés mécaniques quantiques ciblées », a été récemment publiée dans la prestigieuse revue Chemical Science.

Traditionnellement, explorer le vaste espace des molécules et des matériaux constitue un défi en raison des relations complexes entre les structures moléculaires et leurs propriétés physico-chimiques. Cependant, cette recherche a révélé de faibles corrélations dans les propriétés de mécanique quantique des petites molécules, offrant une nouvelle flexibilité ou « liberté de conception » dans l’espace des composés chimiques.

Selon le professeur Alexandre Tkatchenko de l'Université du Luxembourg, la compréhension de ces relations complexes est cruciale pour une conception moléculaire rationnelle. Ces connaissances nous permettraient non seulement d’explorer et de caractériser plus efficacement l’espace moléculaire, mais également de concevoir de manière ciblée des molécules dotées de propriétés spécifiques.

Pour étudier cette flexibilité, les chercheurs ont utilisé l’optimisation multi-propriétés de Pareto pour rechercher des molécules possédant les propriétés souhaitées. Ils ont trouvé des chemins inattendus à travers l’espace chimique, reliant différentes molécules avec des changements structurels et de composition. Cela a mis en évidence la liberté de concevoir et de découvrir des molécules dotées de valeurs de propriétés spécifiques.

Les implications de cette recherche sont importantes pour les domaines de la conception moléculaire et de la découverte informatique de médicaments. Le concept de « liberté de conception » remet en question le paradigme actuel et encourage l’exploration de nouvelles approches. De plus, la combinaison de ces connaissances avec des techniques avancées d’apprentissage automatique pourrait ouvrir la voie au criblage à haut débit de nouvelles molécules personnalisées pour des applications spécifiques.

L'équipe de recherche a utilisé les ressources de calcul haute performance de l'Argonne Leadership Computing Facility. Cette installation utilisateur du DOE Office of Science a pris en charge leur analyse informatique.

Cette recherche révolutionnaire démontre le potentiel des méthodologies basées sur les données et de l’apprentissage automatique pour libérer la « liberté de conception » dans les structures moléculaires. Il a le potentiel de remodeler l’avenir de la découverte de médicaments et de la conception moléculaire, offrant de nouvelles possibilités de développement ciblé et efficace de molécules possédant les propriétés souhaitées.

Référence:

– « Liberté de conception » dans l'espace des composés chimiques : vers une conception rationnelle in silico de molécules dotées de propriétés de mécanique quantique ciblées, Leonardo Medrano Sandonas, Johannes Hoja, Brian G. Ernst, Álvaro Vázquez-Mayagoitia, Robert A. DiStasio, Jr, et Alexandre Tkatchenko, Sciences Chimiques, DOI : 10.1039/D3SC03598K