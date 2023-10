Des scientifiques visualisent la communication entre les plantes à l'aide de composés organiques volatils

By

Les scientifiques ont fait une percée dans la compréhension de la manière dont les plantes communiquent entre elles lorsqu’elles sont menacées. Ce phénomène, connu sous le nom de communication de plante à plante via des composés organiques volatils (COV), a été découvert pour la première fois en 1983. L'équipe de chercheurs a utilisé des équipements et des techniques d'imagerie innovantes pour visualiser les COV spécifiques responsables de la communication et les cellules des plantes qui réagir à ces signaux.

Les plantes libèrent des COV dans l’atmosphère lorsqu’elles sont endommagées par des insectes ou d’autres menaces. Les plantes voisines interprètent ces COV comme des signaux de danger et activent leurs réponses de défense contre les dommages potentiels. Plus de 30 espèces végétales différentes ont été observées participant à cette communication aérienne.

Les scientifiques ont construit des équipements pour pomper les COV émis par les plantes endommagées vers les plantes voisines non endommagées. Ils ont combiné cela avec un système d’imagerie fluorescente en temps réel pour visualiser la réponse des plantes. Les chercheurs ont identifié deux COV spécifiques, le (Z)-3-hexenal et le (E)-2-hexenal, responsables de l'induction d'une réponse de défense dépendante du calcium chez les plantes.

D'autres expériences ont révélé que les cellules de garde, responsables de la régulation de l'ouverture et de la fermeture des stomates (petits pores à la surface des plantes), sont les premières à réagir aux COV. Ces résultats donnent un aperçu des mécanismes de communication complexes des plantes et de leur capacité à se protéger contre les menaces potentielles.

La recherche, dirigée par le professeur Masatsugu Toyota, sera publiée dans la revue Nature Communications le 17 octobre 2023. L’équipe espère que cette nouvelle compréhension de la communication végétale contribuera aux progrès de la protection des plantes et de l’agriculture.

Sources:

Communications Nature – Journal

Composés organiques volatils (COV) – Composés chimiques libérés par les plantes en réponse à des dommages ou à des menaces

Cellules de garde – Cellules en forme de haricot à la surface des plantes qui régulent l'ouverture et la fermeture des stomates

Phytohormones – Hormones végétales qui régulent divers processus physiologiques