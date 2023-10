Les prix Ig Nobel : célébrer la recherche humoristique et stimulante

Le prix Ig Nobel, pendant léger des prestigieux prix Nobel, célèbre les recherches qui suscitent le rire et la contemplation. Lors de la 33e cérémonie annuelle, un événement sur le thème de l'eau, dix prix Ig Nobel ont été décernés dans diverses catégories. La cérémonie, comme le décrit l'ancienne lauréate du prix Nobel Amanda Palmer, est une soirée comique et ringard remplie de discours divertissants, de lancements d'avions en papier, de mini-opéras et de conférences intellectuelles compressées en 24 secondes. Notamment, chaque lauréat a reçu son prix Ig Nobel sous la forme d'un document PDF imprimable et d'un billet géant de dix mille milliards de dollars zimbabwéens, symbolisant la résolution des problèmes de financement de la recherche.

Certains prix étaient directement liés à l'eau, comme le prix de chimie et de géologie décerné par Jan Zalasiewicz pour avoir expliqué pourquoi les scientifiques aiment lécher les roches. Zalasiewicz a démontré que mouiller la surface d'une roche améliore la visibilité de la texture. Le prix de la nutrition a été décerné à Homei Miyashita et Hiromi Nakamura pour leurs expériences sur la manière dont les baguettes et les pailles électrifiées modifient le goût des aliments. Ils ont découvert que la stimulation électrique peut améliorer la perception du goût au-delà des capacités de la langue humaine.

Le prix de physique a été décerné pour avoir mesuré l'impact de l'activité sexuelle des anchois sur le mélange océan-eau. Contrairement aux idées reçues, il a été découvert que les anchois jouent un rôle important dans le mélange vertical des couches d'eau dans les régions côtières. Ces résultats remettent en question l’hypothèse de longue date selon laquelle les poissons sont trop petits pour influencer la dynamique des eaux océaniques.

La communication scientifique joue un rôle essentiel dans la diffusion et la compréhension des nouvelles recherches. Lors d'une précédente cérémonie du prix Ig Nobel, l'équipe à l'origine des prix a reçu le prix Heinz Oberhummer pour ses 30 années d'efforts dans la lutte contre les fausses nouvelles en combinant la science, l'éducation et l'humour. Une communication scientifique réussie, comme en témoignent les prix Ig Nobel, doit impliquer le public par sa valeur de divertissement tout en transmettant des connaissances scientifiques remarquables.

En conclusion, les prix Ig Nobel servent de plateforme pour reconnaître des recherches scientifiques à la fois comiques et percutantes. La combinaison de l'humour et de la substance intellectuelle encourage les individus à rire avant de s'engager dans des réflexions stimulantes. Quels que soient les goûts personnels, les prix Ig Nobel réussissent à captiver leur public et à remettre en question les idées reçues.

