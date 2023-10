L'inventivité de la nature : production diversifiée de benzoxazinoïdes par différentes espèces végétales

Des chercheurs de l'Institut Max Planck d'écologie chimique ont découvert que les benzoxazinoïdes, des composés spéciaux dérivés de l'indole, sont produits de différentes manières par diverses espèces végétales. Les benzoxazinoïdes sont importants sur le plan écologique car ils agissent comme mécanismes de défense contre les herbivores et possèdent des propriétés antimicrobiennes.

La biosynthèse des benzoxazinoïdes dans le maïs est connue depuis les années 1990, mais leur présence dans d'autres espèces végétales a intrigué les scientifiques. L'équipe de recherche, dirigée par Tobias Köllner, visait à déterminer si la capacité à produire des benzoxazinoïdes évoluait indépendamment chez différentes espèces.

Pour étudier cela, les chercheurs ont examiné deux espèces de plantes eudicots éloignées : l'ortie dorée Lamium galebodolon et la plante zèbre Aphelandra squarrosa. Ils ont comparé les composés et les gènes exprimés dans ces espèces avec des espèces étroitement apparentées qui ne produisent pas de benzoxazinoïdes. Grâce à cette approche, ils ont identifié des gènes candidats susceptibles de jouer un rôle dans la production de ces composés.

Étonnamment, l’équipe a découvert que la voie métabolique des benzoxazinoïdes évoluait indépendamment chez le maïs et les deux espèces étudiées. Ils ont découvert que différentes classes d'enzymes et familles d'enzymes non liées du cytochrome P450 étaient recrutées, ce qui indique une gamme diversifiée d'enzymes impliquées dans les mêmes réactions. Cette flexibilité du métabolisme végétal met en évidence la capacité de la nature à inventer différentes stratégies pour produire les mêmes composés chimiques.

Les découvertes des chercheurs, publiées dans Proceedings of the National Academy of Sciences, mettent en lumière l'histoire évolutive des benzoxazinoïdes et démontrent l'adaptabilité du métabolisme des plantes. En outre, ils espèrent continuer à étudier la biosynthèse des benzoxazinoïdes dans d’autres familles de plantes.

Source : Phys.org, Société Max Planck