Risques naturels et catastrophes naturelles : un examen de la communication sur l'atténuation des risques

Une étude récente menée par des chercheurs néo-zélandais met en lumière l’importance de la manière dont nous communiquons et encadrons les risques associés aux événements naturels. L'étude, publiée dans le Social Psychological Bulletin, met en évidence l'impact que différents termes peuvent avoir sur la compréhension et l'engagement du public dans les efforts d'atténuation des risques.

Traditionnellement, les événements naturels tels que les tremblements de terre, les inondations et les ouragans sont qualifiés de « catastrophes naturelles ». Cependant, cette conception a fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières années. Les partisans soutiennent que le terme « catastrophes naturelles » minimise le rôle des choix et des comportements humains dans l’exacerbation des impacts de ces événements. Ils proposent plutôt d’utiliser le terme « risques naturels » pour exprimer le potentiel de conséquences négatives et l’importance de prendre des mesures proactives pour atténuer les risques.

Pour étudier les différences potentielles dans la réponse du public à ces deux termes, les chercheurs ont interrogé 604 personnes à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Ils ont mesuré divers facteurs liés à la préparation aux risques, notamment les normes sociales, les croyances concernant l'efficacité de la préparation et la capacité perçue à prendre des mesures préparatoires.

Il est intéressant de noter que les chercheurs ont constaté que les scores sur ces facteurs ne différaient pas de manière significative entre les termes « risques naturels » et « catastrophes naturelles ». Cependant, en ce qui concerne les intentions des individus de se préparer à ces événements, il existe une nette disparité. Les intentions de se préparer aux catastrophes naturelles se sont révélées être un meilleur indicateur du comportement réel que les intentions de se préparer aux catastrophes naturelles.

Sur la base de ces résultats, les chercheurs soulignent la nécessité de stratégies de communication fondées sur des données probantes lorsqu’il s’agit d’atténuer les risques. Il est crucial de comprendre comment le grand public interprète et réagit aux termes utilisés dans les campagnes de communication. En considérant les événements naturels comme des risques naturels plutôt que comme des catastrophes naturelles, il peut y avoir une plus grande probabilité de motiver les individus à prendre des mesures préparatoires et à réduire les dommages.

FAQ:

Q : Quelle est la différence entre les risques naturels et les catastrophes naturelles ?

R : Les risques naturels font référence aux conséquences négatives potentielles découlant d’événements naturels tels que les tremblements de terre, les inondations et les ouragans. D’un autre côté, les catastrophes naturelles sont des événements qui se sont déjà produits et ont entraîné des dégâts importants, des pertes de vies humaines et des perturbations.

Q : Pourquoi est-il important d’utiliser le terme « risques naturels » au lieu de « catastrophes naturelles » ?

R : L'utilisation du terme « risques naturels » met en évidence le potentiel de conséquences négatives et la nécessité de mesures proactives pour atténuer les risques. L’accent n’est plus mis sur la seule responsabilité de la nature mais sur la reconnaissance du rôle des choix et des comportements humains dans l’exacerbation des impacts de ces événements.

Q : Le terme utilisé pour décrire les événements naturels a-t-il un impact sur les intentions des individus de s'y préparer ?

R : Selon l'étude, les intentions de se préparer aux risques naturels se sont révélées être un meilleur indicateur du comportement réel que les intentions de se préparer aux catastrophes naturelles. Cela suggère que le terme utilisé dans la communication sur les risques peut avoir une influence sur la motivation des individus à entreprendre des actions préparatoires.

Q : Qu’est-ce que cela signifie pour les campagnes publiques d’atténuation des risques ?

R : Les campagnes publiques d'atténuation des risques devraient tenir compte du cadre et de la terminologie utilisés pour communiquer efficacement sur l'importance de la préparation. En mettant l'accent sur les risques naturels et la nécessité de mesures proactives, ces campagnes peuvent avoir un impact plus important sur les intentions des individus à se préparer et, à terme, à réduire les dommages causés par les événements naturels.

Source : [Association polonaise de psychologie sociale](https://phys.org/news/2023-10-natural-disasters-hazards-risk-mitigation-campaigns.html)