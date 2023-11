Dévoiler les secrets d'une main céleste

Les télescopes à rayons X révolutionnaires de la NASA ont une fois de plus étonné le monde avec leur dernière découverte : une structure en forme de main d'une beauté envoûtante dans les profondeurs de l'espace. L’image capturée par les télescopes dévoile les restes squelettiques d’une étoile effondrée, transformée en étoile à neutrons et entourée d’une fascinante « nébuleuse du vent pulsar ».

La main en question provient d'une étoile qui a épuisé son combustible nucléaire il y a environ 1,500 XNUMX ans, la faisant s'effondrer sur elle-même et se transformer en étoile à neutrons. Cet événement cataclysmique a créé des conditions sans précédent, notamment l’émergence d’une nébuleuse de vent pulsar, un vent intense très différent des phénomènes terrestres.

L'image fascinante, située à 16,000 15 années-lumière de la Terre, dans la nébuleuse du vent du pulsar MSH 52-2001, a été capturée pour la première fois par l'observatoire à rayons X Chandra de la NASA en 17. Cependant, le dernier télescope à rayons X de la NASA, l'imagerie polarimétrie à rayons X Explorer (IXPE), a fourni une vue plus détaillée au cours de ses 2021 jours d'observation, marquant l'examen le plus prolongé d'un seul objet par le télescope depuis décembre XNUMX.

Grâce à leur analyse, les scientifiques ont découvert que le flux de jets de rayons X brillants rayonne du pulsar jusqu'au « poignet » de la nébuleuse. Les données indiquent une faible polarisation à l'origine du jet, principalement en raison de la nature turbulente de la région. Au fur et à mesure que les particules voyagent à travers la nébuleuse, elles exploitent les augmentations d’énergie au sein de zones turbulentes complexes et se dirigent vers des régions dotées de champs magnétiques plus uniformes, en particulier le long du poignet, des doigts et du pouce.

Les résultats, récemment publiés dans The Astrophysical Journal, jettent un nouvel éclairage sur l’interaction complexe entre les champs magnétiques, les particules et le flux d’énergie au sein des objets célestes. Cette recherche révolutionnaire enrichit non seulement notre compréhension du cosmos, mais montre également comment la technologie des rayons X peut percer des mystères cachés.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce qu’une étoile à neutrons ?

R : Une étoile à neutrons est un objet céleste extrêmement dense qui se forme lorsqu’une étoile massive s’effondre sous sa propre attraction gravitationnelle après avoir épuisé son combustible nucléaire.

Q : Qu’est-ce qu’une nébuleuse du vent pulsar ?

R : Une nébuleuse de vent de pulsar est une région de l'espace qui entoure un pulsar et contient un vent de haute énergie composé de particules chargées émises par le pulsar.

Q : Qu'est-ce que la polarisation des rayons X ?

R : La polarisation des rayons X fait référence à l’orientation des champs électriques dans le rayonnement X, qui peut fournir des informations précieuses sur le champ magnétique de la source de rayons X.

Q : À quelle distance se trouve la nébuleuse du vent pulsar MSH 15-52 de la Terre ?

R : La nébuleuse du vent pulsar MSH 15-52 est située à environ 16,000 XNUMX années-lumière de la Terre.

Q : Qu'a révélé le dernier télescope à rayons X de la NASA, l'IXPE, à propos de la structure en forme de main ?

R : L'IXPE a fourni la première carte du champ magnétique de la nébuleuse en forme de main. Les rayons X générés par les particules chargées voyageant le long du champ magnétique donnent à la nébuleuse son apparence osseuse.