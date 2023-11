Les nouvelles technologies façonnent l’avenir de l’exploration spatiale

Le télescope spatial James Webb a révolutionné notre compréhension de l'univers, en capturant des images époustouflantes de régions de l'espace jusqu'alors inexplorées. Les capacités remarquables du télescope sont rendues possibles par son miroir segmenté de 21 pieds, qui s'est déployé et s'est assemblé dans l'espace. Cependant, la création d’un instrument aussi complexe et révolutionnaire a présenté de nombreux défis aux ingénieurs.

En raison des conditions extrêmes de l’espace, il a été impossible de tester minutieusement le télescope au sol. Au lieu de cela, les ingénieurs se sont tournés vers des simulations logicielles avancées pour prédire les performances du télescope dans diverses conditions spatiales. Ce recours à la technologie de simulation a non seulement ouvert la voie au développement réussi du télescope Webb, mais a également contribué à des progrès significatifs dans le domaine de la modélisation informatique intégrée.

L'une des principales suites logicielles utilisées dans le développement du télescope Webb était Ansys Zemax OpticStudio. Les ingénieurs ont poussé le logiciel dans ses retranchements, en apportant des modifications spécifiques pour gérer les caractéristiques de conception uniques du télescope. De plus, la capacité du logiciel à communiquer avec d'autres programmes via une interface de programmation d'application (API) s'est avérée cruciale pour le succès du télescope.

Le développement du télescope Webb a également entraîné des améliorations dans la technologie de simulation elle-même. L'augmentation de la puissance de calcul et la disponibilité des services de cloud computing ont amélioré les capacités des simulations logicielles. OpticStudio a continué d'évoluer, avec l'introduction du module Structural, Thermal, Analysis, and Results (STAR) en 2021. Ce module permet l'intégration d'analyses d'autres logiciels de simulation directement dans OpticStudio, rationalisant ainsi le processus de conception des télescopes et des véhicules aérospatiaux. , et d'autres technologies dépendantes de l'optique.

L'impact du développement du télescope Webb s'étend au-delà de l'exploration spatiale. OpticStudio a trouvé des applications dans diverses industries, de la conception d'endoscopes de précision aux outils de détection d'exposition au COVID-19. Il est devenu un outil précieux pour concevoir des optiques dans des environnements difficiles.

Pour l’avenir, le succès du télescope Webb et les progrès des logiciels de modélisation ont ouvert la voie à des projets spatiaux encore plus ambitieux. Les futurs télescopes et engins spatiaux dépendront largement de logiciels de modélisation améliorés, car ils impliquent des composants à auto-assemblage et une robotique et une optique de plus en plus complexes. De plus, les ingénieurs qui ont travaillé sur le projet du télescope Webb sont désormais à l'avant-garde de la conception et de l'utilisation des retombées technologiques du télescope, garantissant ainsi une innovation continue dans les domaines de haute technologie.

Comme pour les projets précédents de la NASA, les technologies développées pour le télescope Webb trouveront probablement leur chemin dans le secteur privé. L'engagement de la NASA en faveur du transfert de technologie a donné naissance à de nombreux produits et services commerciaux qui profitent à la société dans son ensemble. Les progrès réalisés dans la technologie de simulation grâce au projet de télescope Webb auront sans aucun doute des impacts considérables au-delà du domaine de l’exploration spatiale.

