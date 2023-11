Le Centre Galactique : dévoiler les secrets cachés de la formation des étoiles

By

Le télescope spatial James Webb de la NASA a fourni une image extraordinaire du centre dense de notre galaxie, révélant des caractéristiques inédites que les astronomes sont impatients de comprendre. Située à environ 300 années-lumière de Sagittarius A*, le trou noir supermassif central de la Voie lactée, la région de formation d'étoiles nommée Sagittarius C (Sgr C) captive les scientifiques par ses détails sans précédent.

Grâce à sa résolution et à sa sensibilité infrarouges supérieures, le télescope Webb surpasse les capacités de collecte de données précédentes dans cette région. Cette révélation révolutionnaire de caractéristiques inédites a enthousiasmé les astronomes quant à l’immense potentiel de l’étude de la formation d’étoiles dans ces environnements extrêmes.

Le centre galactique représente l’une des zones les plus extrêmes et les plus dynamiques de notre galaxie, la Voie Lactée. Le professeur Jonathan Tan, conseiller du chercheur principal de l'équipe d'observation, Samuel Crowe, le décrit comme le terrain d'essai idéal pour les théories actuelles sur la formation d'étoiles. Percer les mystères de cet environnement tumultueux contribuera grandement à notre compréhension des processus fondamentaux à l’origine de la création de nouvelles étoiles.

Parmi les 500,000 30 étoiles capturées sur l’image, un amas de protoétoiles se démarque. Ces étoiles naissantes accumulent encore activement de la masse et émettent des flux qui brillent brillamment au milieu d’un nuage sombre infrarouge, semblable à un magnifique feu de joie. Étonnamment, ce jeune amas contient une protoétoile massive de plus de XNUMX fois la taille de notre Soleil, qui a déjà été identifiée. La densité du nuage d'où émergent ces protoétoiles est si élevée qu'elle dissimule les étoiles situées derrière lui, créant l'illusion d'un environnement moins peuplé.

L'instrument NIRCam de Webb détecte également les émissions à grande échelle d'hydrogène ionisé entourant le nuage sombre. Cette caractéristique, représentée dans une couleur cyan captivante, résulte généralement de l’émission de photons énergétiques par de jeunes étoiles massives. Cependant, l'étendue de cette région, révélée par le télescope Webb, a surpris les astronomes et mérite des recherches plus approfondies. De plus, les structures en forme d’aiguilles observées dans l’hydrogène ionisé, englobant des orientations chaotiques, ont suscité la curiosité de chercheurs comme Crowe.

Grâce au télescope Webb, les astronomes peuvent étudier des étoiles individuelles au sein du centre galactique, situé à environ 25,000 XNUMX années-lumière de la Terre. Cette proximité offre une opportunité sans précédent de recueillir des informations inestimables sur les mécanismes de formation des étoiles, permettant aux scientifiques de comparer et de contraster l'influence de l'environnement cosmique sur ce processus avec celle d'autres régions de la galaxie. Les découvertes qui en résulteront pourraient permettre de déterminer si des étoiles plus massives se forment principalement au centre de la Voie Lactée ou aux bords de ses bras spiraux.

Selon Samuel Crowe, l’image capturée par le télescope Webb est non seulement époustouflante, mais ouvre également le potentiel de découvertes scientifiques révolutionnaires. Comprendre les étoiles massives, qui servent d’usines produisant des éléments lourds, nous permet de découvrir la remarquable histoire de l’origine de notre univers.

En tant que principal observatoire des sciences spatiales au monde, le télescope spatial James Webb continue de pénétrer les mystères de notre système solaire et d'explorer des planètes lointaines autour d'autres étoiles. En explorant les structures énigmatiques et les origines de notre univers, la collaboration internationale de Webb entre la NASA, l'ESA et l'Agence spatiale canadienne offre une richesse d'informations sur notre place dans le cosmos.

