Des filaments de poussière et de gaz révélés dans une superbe image infrarouge de NGC 346

Le télescope spatial James Webb de la NASA a capturé une image infrarouge époustouflante de NGC 346, la région de formation d'étoiles la plus brillante et la plus grande du Petit Nuage de Magellan. Situé dans la galaxie naine voisine, le Petit Nuage de Magellan, NGC 346 a fait l'objet d'études intenses par divers télescopes.

La nouvelle image, prise par l'instrument MIRI de Webb, présente des filaments de gaz et de poussière ornés de taches lumineuses de jeunes protoétoiles. La couleur bleue représente les silicates et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), tandis que l'émission rouge provient de poussières chaudes chauffées par les étoiles les plus brillantes et les plus massives de la région.

Le Petit Nuage de Magellan est une galaxie satellite de la Voie Lactée et est visible dans la constellation méridionale de Tucana. Cette galaxie plus petite est plus primitive que la Voie lactée, contenant moins d’éléments lourds produits par la fusion stellaire et les explosions de supernova.

Cette image époustouflante remet en question les attentes antérieures selon lesquelles le SMC manquerait de quantités importantes de poussière en raison de sa faible abondance d’éléments lourds. La présence d'une quantité importante de poussière au sein de NGC 346, comme le révèlent à la fois l'image MIRI et une image antérieure de la caméra proche infrarouge de Webb, est surprenante et soulève des questions sur l'origine et l'évolution de la poussière dans le SMC.

Les détails fins et les structures complexes révélés par les observations infrarouges de Webb fournissent des informations précieuses sur les processus et les conditions entourant la formation des étoiles. Ces observations contribuent à notre compréhension du cycle de vie des étoiles et de la formation des galaxies dans l'univers.

Sources : NASA, ESA, CSA, STScI, Nolan Habel (NASA-JPL), Patrick Kavanagh (Université Maynooth)