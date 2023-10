Les ingénieurs de la NASA prennent des mesures pour prolonger la durée de vie des missions Voyager

Les ingénieurs de la NASA mettent en œuvre des mesures pour garantir que le vaisseau spatial Voyager, lancé en 1977, poursuive son exploration interstellaire pendant encore de nombreuses années. L’un des efforts porte sur l’accumulation de résidus de carburant à l’intérieur des tubes étroits des propulseurs, qui sont essentiels pour maintenir les antennes des engins spatiaux pointées vers la Terre.

Pour lutter contre ce problème, la mission a mis en œuvre un correctif logiciel pour éviter la répétition d'un problème qui a affecté Voyager 1 l'année dernière. Ce correctif est destiné à empêcher Voyager 1 et son jumeau, Voyager 2, de rencontrer à nouveau le même problème.

Les propulseurs du vaisseau spatial Voyager sont essentiels au maintien de la communication avec la Terre. Pour réduire l'accumulation de résidus de propulseur dans les tubes étroits, le vaisseau spatial pourra tourner légèrement plus loin dans chaque direction avant de déclencher les propulseurs. Cela diminuera la fréquence des tirs des propulseurs. Les ajustements de la plage de rotation du propulseur ont été effectués en envoyant des commandes en septembre et octobre, et le vaisseau spatial peut désormais se déplacer de près d'un degré plus loin dans chaque direction qu'auparavant.

L’équipe s’attend à ce que ces mesures retardent le colmatage complet des tubes d’entrée du propulseur d’au moins cinq ans, voire plus. Des mesures supplémentaires pourraient être prises à l’avenir pour prolonger encore la durée de vie des propulseurs.

En plus de résoudre l'accumulation de propulseurs, les ingénieurs de la NASA ont créé un correctif logiciel pour résoudre un problème qui a provoqué des rapports d'état tronqués de l'ordinateur de bord de Voyager 1 en 2022. Le correctif agit comme une police d'assurance, empêchant la récurrence du problème et garantissant la longévité. des sondes.

Voyager 1 et Voyager 2 ont parcouru une distance impressionnante, Voyager 1 dépassant 15 milliards de kilomètres et Voyager 2 atteignant plus de 12 milliards de kilomètres de la Terre. En raison de l'âge du vaisseau spatial et du décalage important dans les communications, il existe un risque que le correctif ait des effets inattendus. Pour atténuer ce risque, Voyager 2 recevra le patch en premier et servira de banc d'essai pour son jumeau.

La mission Voyager, initialement prévue pour seulement quatre ans, a largement dépassé ses objectifs initiaux. En plus de visiter Saturne et Jupiter, Voyager 2 est devenu le premier vaisseau spatial à rencontrer Uranus et Neptune. La mission a ensuite été étendue pour envoyer les sondes au-delà de l'héliosphère, la bulle protectrice de particules et de champs magnétiques créée par le Soleil. Voyager 1 a atteint l'héliopause en 2012, suivi de Voyager 2 en 2018.

Les missions Voyager constituent une partie importante de l'Observatoire du système héliophysique de la NASA, parrainé par la Division héliophysique de la Direction des missions scientifiques à Washington. Le Jet Propulsion Laboratory de Caltech a construit et exploite le vaisseau spatial Voyager.

