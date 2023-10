La NASA prend des mesures pour prolonger les missions du vaisseau spatial Voyager

Les ingénieurs de la mission Voyager de la NASA mettent en œuvre des mesures pour garantir que les vaisseaux spatiaux Voyager 1 et Voyager 2 continuent d'explorer l'espace interstellaire dans les années à venir. L’un de leurs efforts consiste à lutter contre les résidus de carburant qui se sont accumulés dans les tubes étroits de certains propulseurs du vaisseau spatial. Cette accumulation peut interférer avec la capacité des propulseurs à maintenir les antennes pointées vers la Terre pour la communication. L’équipe prend des mesures pour ralentir cette accumulation en permettant au vaisseau spatial de tourner légèrement plus loin dans chaque direction avant de déclencher les propulseurs, ce qui réduira la fréquence des tirs. Ces ajustements ont été soigneusement planifiés pour minimiser l'impact sur la mission et garantir la collecte de données scientifiques précieuses.

L'équipe d'ingénieurs met également en ligne un correctif logiciel pour éviter la répétition d'un problème survenu sur Voyager 1 l'année dernière. Le problème a été causé par une mauvaise orientation des commandes du système d’articulation et de contrôle d’attitude (AACS). Le patch est destiné à protéger les vaisseaux spatiaux à l'avenir et à assurer leur fonctionnement le plus longtemps possible. Il a été examiné et vérifié de manière approfondie afin d'atténuer les risques pouvant découler de sa mise en œuvre. Voyager 2 recevra d'abord le correctif comme banc d'essai avant de l'appliquer à Voyager 1, qui est plus éloigné de la Terre et contient donc des données plus précieuses.

Voyager 1 et Voyager 2 ont déjà parcouru de grandes distances depuis la Terre, Voyager 1 étant à plus de 15 milliards de kilomètres et Voyager 2 à plus de 12 milliards de kilomètres. L'équipe de mission espère qu'avec les mesures mises en œuvre, le vaisseau spatial continuera à fonctionner pendant au moins cinq ans, voire plus. Les missions Voyager fournissent des données inestimables sur l'espace interstellaire et constituent des jalons importants dans l'exploration spatiale.

Sources : NASA