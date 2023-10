La NASA commence des tests cruciaux sur le moteur RS-25 mis à jour pour les missions Artemis

La NASA se prépare à effectuer une série de tests sur le moteur RS-25 mis à jour, qui propulsera la fusée Space Launch System (SLS) pour les futures missions Artemis sur la Lune. Les tests auront lieu au banc d'essai Fred Haise du Stennis Space Center de la NASA dans le Mississippi. La série de tests de certification, prévue jusqu'en 2024, comprendra 12 tests, chacun d'une durée d'au moins 500 secondes pour simuler les durées réelles de lancement.

Les tests utiliseront le moteur de développement E0525 pour finaliser et certifier la conception du moteur RS-25. Ces tests fourniront des données vitales sur les performances et la fiabilité du moteur. Le but des tests est de garantir que le moteur fonctionne comme prévu, en lançant les charges utiles et les astronautes de la NASA en toute sécurité vers la Lune et au-delà.

Le moteur RS-25 mis à jour comprend de nouveaux composants tels qu'une buse, des actionneurs hydrauliques, des conduits flexibles et des turbopompes. Les tests seront effectués à des niveaux de puissance allant de 80 % à 113 %, dans le but d'établir des marges de sécurité fiables. Les nouveaux moteurs RS-25 peuvent atteindre jusqu'à 111 % de puissance, par rapport aux moteurs principaux modifiés de la navette spatiale utilisés dans les missions Artemis initiales, qui peuvent atteindre jusqu'à 109 % de puissance.

Une fois les tests terminés, la NASA, en partenariat avec Aerojet Rocketdyne, le principal entrepreneur pour les moteurs SLS, produira 24 nouveaux moteurs RS-25 présentant la conception mise à jour. Ces moteurs seront utilisés dans la mission Artemis 5, prévue pour 2028. Il s'agit d'une étape importante pour la NASA qui cherche à relancer la production du moteur RS-25.

Même si les progrès dans la préparation des missions Artemis sont prometteurs, des inquiétudes subsistent quant au prix abordable de la fusée SLS. Un rapport récent souligne le coût élevé de la fusée et remet en question la clarté des coûts réels et les risques de retards futurs. Il est nécessaire de réévaluer les dépenses de la NASA consacrées au programme SLS.

Sources:

- la NASA

– Gizmodo