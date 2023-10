La NASA se prépare pour des missions spatiales chargées en 2024

By

La NASA continue de repousser les limites de l’exploration spatiale avec une série de missions à venir dont le lancement est prévu dans les mois à venir. Si certaines ont déjà été évoquées, comme l'Atmospheric Waves Experiment (AWE) et la mission Artemis II, une autre mission passionnante se profile à l'horizon : la mission Space X Crew-8.

Prévue pour la mi-février 2024, la mission Crew-8 fait partie du programme Commercial Crew de la NASA et impliquera un vol en équipage vers la Station spatiale internationale (ISS). Il s'agit du huitième vol opérationnel d'un équipage commercial de la NASA utilisant un vaisseau spatial Crew Dragon, ce qui en fait une étape importante dans les efforts d'exploration spatiale de l'agence.

L'équipage de la mission a été soigneusement sélectionné, comprenant les astronautes de la NASA Matthew Dominick (commandant), Michael Barratt (pilote), Jeanette Epps (spécialiste de mission) et le cosmonaute de Roscosmos Alexander Grebenkin (spécialiste de mission). Ensemble, ils apporteront leur expertise et se lanceront dans ce voyage révolutionnaire.

En plus de la mission Crew-8, la NASA a un calendrier chargé pour 2024. Le Starline Crew Flight Test (CFT) est prévu pour la mi-avril, suivi de la mission Crew-9 à la mi-août. En outre, la 10e mission de rotation d'équipage est prévue pour début 2025, démontrant l'engagement de la NASA en faveur des progrès continus dans l'exploration spatiale.

Alors que la NASA se prépare pour ces missions, la maintenance et le traitement de routine de la fusée Crew-8 Space X Falcon 9 et du vaisseau spatial Dragon sont en cours. L'attention portée aux détails garantit que tous les systèmes sont dans un état optimal, garantissant ainsi un lancement et une mission réussis.

À chaque mission, la NASA repousse les limites de la connaissance humaine et propulse l’humanité plus loin dans le cosmos. Ces missions à venir représentent la poursuite incessante de l'agence en matière de découverte scientifique et ouvrent la voie à de futurs projets d'exploration spatiale.

FAQ:

1. Qu'est-ce que la mission Crew-8 ?

La mission Crew-8 fait partie du programme d'équipage commercial de la NASA et implique un vol en équipage vers la Station spatiale internationale à l'aide d'un vaisseau spatial Crew Dragon.

2. Qui sont les membres de l'équipage de la mission Crew-8 ?

Les membres de l'équipage de la mission Crew-8 comprennent les astronautes de la NASA Matthew Dominick (commandant), Michael Barratt (pilote), Jeanette Epps (spécialiste de mission) et le cosmonaute de Roscosmos Alexander Grebenkin (spécialiste de mission).

3. Quelles autres missions la NASA a-t-elle prévues pour 2024 ?

Les autres missions prévues pour 2024 incluent le test en vol de l'équipage Starline (CFT) à la mi-avril, la mission Crew-9 à la mi-août et la 10e mission de rotation de l'équipage prévue pour début 2025.

4. Comment la NASA se prépare-t-elle pour les prochaines missions ?

La NASA effectue actuellement la maintenance et le traitement de routine de la fusée Crew-8 Space X Falcon 9 et du vaisseau spatial Dragon pour garantir des performances optimales pendant la mission.

Sources:

– Twitter de l'équipage commercial de la NASA : https://twitter.com/Commercial_Crew/status/1448006762697675779