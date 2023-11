La première sortie historique dans l'espace des astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara

Deux astronautes pionniers de la NASA, Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara, sont entrés dans l'histoire le mercredi 1er novembre en embarquant pour leur première sortie dans l'espace à l'extérieur de l'impressionnante Station spatiale internationale (ISS). Enfermés dans leurs combinaisons spatiales emblématiques, le duo s'est lancé dans une mission visant à retirer les équipements électroniques critiques et à remplacer le matériel essentiel qui prend en charge les panneaux solaires vitaux de la station.

Commençant leur aventure à 5h35 IST, la sortie dans l'espace devait dépasser une durée impressionnante de six heures et demie. L'ampleur de leur effort n'a pas échappé à Moghbeli, reconnaissable à son costume orné de rayures rouges vives, et à O'Hara, humble dans sa tenue banalisée. Les deux astronautes ont été des membres précieux de l'Expédition 70 depuis son lancement le 27 septembre, après leur arrivée à l'ISS plus tôt cette année.

Alors qu'ils flottaient gracieusement au-dessus de la Terre, Moghbeli et O'Hara devinrent membres d'un groupe restreint de pionniers. Il s'agit de leur première incursion dans le monde exigeant des activités extravéhiculaires, mieux connues sous le nom de sorties dans l'espace. L’importance de leur réalisation résonne au-delà des frontières de notre planète, servant d’inspiration aux aspirants astronautes et scientifiques.

