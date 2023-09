Une mosaïque de la Lune inédite révèle des détails sans précédent du pôle Sud lunaire

La NASA a partagé une mosaïque captivante de la Lune, offrant une vue inédite du pôle Sud lunaire. Créée à partir d'images de la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) et de ShadowCam, la mosaïque fournit des détails sans précédent sur la région, y compris le pittoresque cratère Shackleton. Ce cratère présente un grand intérêt pour les scientifiques car on pense qu'il contient des dépôts de glace ou d'autres substances volatiles gelées.

L’image, intitulée « Moonlight Sonata », montre la puissance des deux caméras travaillant ensemble. Le LROC capture des images détaillées de la surface lunaire, mais présente des limites lorsqu'il s'agit de photographier des zones sombres qui ne reçoivent jamais la lumière directe du soleil. En revanche, ShadowCam est 200 fois plus sensible à la lumière que LROC et excelle dans la capture d’éléments dans des conditions de luminosité extrêmement faible.

En combinant les images des deux instruments, les analystes peuvent créer une carte visuelle complète du terrain et des caractéristiques géologiques de la Lune, couvrant à la fois les zones les plus lumineuses et les plus sombres. La mosaïque met particulièrement en valeur les zones ombragées en permanence au sein du cratère Shackleton, fournissant des détails complexes de son sol et de ses murs intérieurs, grâce aux images de ShadowCam. D'autre part, les zones éclairées par le soleil dans la mosaïque, y compris le bord et les flancs du cratère, sont le résultat d'images collectées par le LROC.

Le cratère Shackleton revêt une importance supplémentaire car il est supposé être l'un des sites d'atterrissage potentiels de la mission Artemis III de la NASA en 2025. Cette mission vise à explorer cette région inexplorée, qui n'a jamais été visitée par l'homme auparavant.

Le récent atterrissage en douceur réussi de l'Indien Chandrayaan-3 près du pôle Sud de la Lune illustre encore davantage l'intérêt croissant et l'exploration de cette région lunaire distincte.

Sources:

- la NASA

- CNET