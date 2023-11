Explorer l'univers : le télescope SPHEREx de la NASA est prêt à cartographier le ciel

By

La NASA se lance dans une nouvelle mission ambitieuse visant à percer les secrets de l'univers avec la construction de l'observatoire spatial SPHEREx. Ce projet extraordinaire vise à fournir des détails et des couleurs sans précédent en cartographiant plus de 450 millions de galaxies et 100 millions d'étoiles dans notre galaxie. Ce qui distingue SPHEREx, c'est sa capacité à capturer des données sur un nombre incroyable de 96 bandes de couleurs dans la gamme infrarouge.

L'achèvement du télescope est actuellement en cours, les scientifiques du Jet Propulsion Laboratory de la NASA assemblant ses différents composants pour obtenir la forme finale. Grâce à SPHEREx, ils espèrent obtenir des informations cruciales sur l’histoire de l’univers, en se concentrant sur trois domaines principaux : l’époque de réionisation, le spectrophotomètre pour l’histoire de l’univers et l’explorateur des glaces.

Dans l'univers proche, SPHEREx étudiera la présence de molécules vitales, telles que l'eau et le monoxyde de carbone, dans la formation des disques stellaires au sein de notre propre galaxie. Ces molécules sont fondamentales pour l’émergence de la vie telle que nous la connaissons, et leur existence sous forme de glace au sein de ces systèmes revêt une immense importance.

En s'aventurant dans l'univers lointain, SPHEREx plongera dans les origines de la formation des étoiles et des galaxies, en particulier à l'époque de la réionisation. Cette période charnière a marqué l’époque où les premières étoiles et galaxies de l’univers émettaient suffisamment d’énergie pour ioniser chaque atome d’hydrogène de sa vaste étendue. En analysant la lumière collective de ces anciens corps célestes, les scientifiques espèrent percer les mystères entourant la formation des galaxies et leur évolution au fil du temps.

De plus, SPHEREx tournera son regard vers l’univers naissant pour sonder le concept d’inflation. Ce phénomène fait référence à l'expansion exponentielle de l'univers dans les instants fugaces qui suivent sa naissance. En mesurant l'empreinte de l'inflation sur les positions des galaxies et de la matière, SPHEREx vise à contribuer à notre compréhension de l'univers primitif.

Pour protéger SPHEREx des rayonnements infrarouges parasites, le télescope est équipé de boucliers en forme de cône. Ces boucliers agissent comme un mécanisme de défense fiable contre la chaleur excessive émanant du soleil, de la Terre et même du télescope lui-même. De plus, le télescope doit être refroidi à une température glaciale de -350 degrés Fahrenheit (-210 degrés Celsius) pour observer efficacement l'univers infrarouge faible et lointain.

La technique spectroscopique de SPHEREx consiste à capturer la lumière à des longueurs d'onde précises, permettant la création de cartes du ciel complètes. Prévu pour un lancement au plus tôt en juin 2024 sur une fusée SpaceX Falcon 9, cet observatoire technologiquement avancé révolutionnera sans aucun doute notre compréhension de l'univers, offrant de nouvelles perspectives sur les mécanismes complexes qui façonnent notre environnement cosmique.

