La sortie dans l'espace est retardée alors que l'enquête sur les fuites de liquide de refroidissement se poursuit

By

Une sortie dans l'espace prévue à bord de la Station spatiale internationale a été reportée en raison d'une enquête en cours sur une fuite de liquide de refroidissement. La sortie dans l'espace, initialement prévue pour le 19 octobre, aura lieu plus tard cette année. Les ingénieurs ont besoin de plus de temps pour terminer l'analyse de la fuite de liquide de refroidissement, survenue le 9 octobre. Bien que le liquide de refroidissement ne soit pas dangereux pour l'équipage, des précautions sont prises pour éviter toute dégradation potentielle de l'équipement causée par de petites traces de substance pénétrant dans les systèmes internes.

La reprogrammation de la sortie dans l'espace n'a pas d'impact sur les opérations de la station spatiale, car les tâches prévues pour la sortie dans l'espace ne sont pas urgentes. Entre-temps, deux autres sorties dans l’espace sont prévues plus tard cette année. Le 30 octobre, les astronautes de la NASA Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli effectueront la sortie dans l'espace américaine 89. Leurs tâches comprennent le retrait d'un boîtier électronique défectueux et le remplacement d'un ensemble de roulements gigognes. Ce sera la première sortie dans l’espace pour les deux astronautes.

Lors d'une autre sortie dans l'espace, l'astronaute de la NASA Loral O'Hara et l'astronaute de l'ESA Andreas Mogensen effectueront la sortie dans l'espace américaine 90. Les tâches de cette sortie dans l'espace comprennent la collecte d'échantillons pour analyser la présence de micro-organismes à l'extérieur de la station spatiale et l'exécution de travaux de maintenance, y compris le remplacement. d'une caméra haute définition.

Outre les sorties dans l'espace américaines, les cosmonautes russes Oleg Kononenko et Nikolai Chub devraient effectuer une sortie dans l'espace le 25 octobre. Leurs tâches consisteront à installer un système de communication radar synthétique et à déployer un nanosatellite pour tester la technologie des voiles solaires.

Les enquêtes et sorties dans l'espace en cours démontrent les activités régulières de maintenance et de réparation qui sont essentielles au fonctionnement sûr et efficace de la Station spatiale internationale.

Sources:

- la NASA