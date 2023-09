Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA va libérer une capsule d'échantillon d'astéroïde pour atterrir dans le désert de l'Utah

By

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA devrait libérer une capsule d'échantillon contenant du matériel provenant de l'astéroïde Bennu, qui atterrira ensuite dans le désert de l'Utah. Le vaisseau spatial, connu sous le nom d'Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security – Regolith Explorer (OSIRIS-REx), a collecté un échantillon de roche et de poussière de la surface de Bennu en 2020. Lors d'un survol de la Terre, le vaisseau spatial larguera sa capsule d'échantillon pour le sol.

Les astéroïdes sont des vestiges des premiers jours de notre système solaire, remontant à 4.5 milliards d'années. Ils servent de capsules temporelles, préservant l’histoire de notre système solaire et détenant potentiellement des indices sur l’origine et l’évolution de notre système solaire. En étudiant des échantillons directement provenant d’un astéroïde comme Bennu, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses sur l’arrivée d’éléments essentiels, tels que l’eau et les molécules organiques, essentiels à la vie sur Terre.

Bennu est considéré comme un astéroïde potentiellement dangereux avec une légère chance d'entrer en collision avec la Terre au cours des 300 prochaines années. Comprendre sa composition grâce à l’échantillon collecté pourrait aider à développer des stratégies de défense efficaces. De plus, les échantillons renvoyés directement de l'espace conservent des caractéristiques délicates qui peuvent être perdues lorsqu'une météorite pénètre dans l'atmosphère terrestre.

Les échantillons directement renvoyés peuvent répondre à des questions scientifiques que les observations à distance ne peuvent pas pleinement répondre. L’échantillon Bennu permet de comprendre clairement sa source et son contexte géologique, souvent inconnu avec les météorites trouvées sur Terre. De plus, la chimie riche en carbone de Bennu offre un aperçu des molécules organiques pertinentes pour la biologie.

L'échantillon sera stocké dans un laboratoire de conservation spécial au Johnson Space Center de la NASA à Houston pour préserver son état. Les scientifiques du monde entier auront accès à ces échantillons à des fins de recherche, une partie étant réservée aux générations futures. La NASA fournira une couverture en direct de l'atterrissage de la capsule d'échantillons OSIRIS-REx sur ses plateformes officielles de médias sociaux.

Source : Singh Rahul Sunilkumar – [source sans URL]

Définitions:

– OSIRIS-REx : Origines, interprétation spectrale, identification des ressources et sécurité – Vaisseau spatial Regolith Explorer.

– Bennu : Un astéroïde considéré comme un vestige céleste des premiers jours de notre système solaire.

– Capsule d’échantillon : un conteneur contenant les échantillons collectés sur l’astéroïde Bennu.

– Désert de l’Utah : La destination de l’atterrissage de la capsule échantillon.

– Chimie du Carbone : L’étude des propriétés chimiques et des réactions des composés carbonés.

– Curation Lab : Un laboratoire spécialisé pour la conservation et l’étude d’échantillons précieux.

Sources:

– Singh Rahul Sunilkumar – [source sans URL]