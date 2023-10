La sonde solaire Parker de la NASA établit un nouveau record de vitesse sur le survol solaire

La sonde solaire Parker de la NASA a atteint une vitesse record de 635,266 17 kilomètres par heure, ce qui en fait l'objet fabriqué par l'homme le plus rapide jamais créé. Cette étape a été franchie lors de la 586,000e boucle de la sonde autour du Soleil. Le précédent record de 10 XNUMX kilomètres par heure avait été établi lors du XNUMXe survol solaire plus tôt cette année.

En plus de sa vitesse impressionnante, la sonde solaire Parker a également atteint une proximité record du Soleil, se trouvant à moins de 7.26 millions de kilomètres de la surface de l'étoile. Cela surpasse son propre record précédent et fournit des données précieuses sur la couronne externe, la couche la plus externe du Soleil.

L’objectif principal de la Parker Solar Probe, lancée en 2018, est d’enquêter sur le mystère du réchauffement coronaire. Les scientifiques se demandent depuis longtemps pourquoi la couronne est plus chaude que les couches situées immédiatement en dessous. En réalisant 24 boucles autour du Soleil d’ici 2025, la sonde vise à faire la lumière sur ce phénomène.

L'un des aspects importants de la mission est la capacité du vaisseau spatial à effectuer des observations directes depuis l'intérieur de la couronne. Cela permettra aux scientifiques de mieux comprendre l'atmosphère du Soleil et d'avoir un aperçu du vent solaire, qui est la sortie constante de matière solaire du Soleil à une vitesse d'un million de kilomètres par heure.

Les observations de Parker Solar Probe contribueront également à comprendre comment les éruptions solaires peuvent présenter des risques pour les astronautes et la technologie spatiale en étudiant les particules énergétiques produites lors de ces événements.

Pour se protéger des conditions extrêmes proches du Soleil, la sonde est équipée d’un bouclier en composite de carbone de 4.5 pouces d’épaisseur. Ce bouclier maintient les instruments scientifiques à température ambiante. D'autres systèmes cruciaux à bord du vaisseau spatial comprennent un système de refroidissement des panneaux solaires et des systèmes de gestion des pannes.

La sonde solaire Parker de la NASA est une mission cruciale qui vise à percer les mystères du Soleil et ses effets sur notre planète et sur l'exploration spatiale. En collectant des données précieuses sur la couronne, le vent solaire et les éruptions solaires, les scientifiques espèrent améliorer notre compréhension et notre capacité à prédire les phénomènes météorologiques spatiaux.

Définitions:

Couronne: La couche la plus externe de l'atmosphère du Soleil, qui est plus chaude que les couches situées en dessous.

