De nouvelles découvertes attendent les Skywatchers en novembre : Vénus, Jupiter, Saturne et les météores Léonides

Novembre est un mois passionnant pour les observateurs du ciel, car la NASA dévoile une série d'événements célestes qui raviront ceux qui contemplent le ciel nocturne. En plus des favoris éternels comme Vénus, Jupiter et Saturne, la fascinante pluie de météores Léonides fera également son apparition annuelle. Préparez-vous à assister à ces merveilles astronomiques et à découvrir les merveilles qui vous attendent.

Vénus, la planète rayonnante de l'amour et de la beauté, ornera le ciel nocturne tout au long du mois de novembre. Cherchez-le juste avant l’aube alors qu’il se lève à l’horizon oriental. Si vous avez la chance d'avoir une vue dégagée, vous pourrez également apercevoir Jupiter, brillant brillamment alors qu'il se couche de l'autre côté du ciel.

Le matin du 9 novembre, un spectacle à couper le souffle attend les lève-tôt. Un délicat croissant de lune sera suspendu juste sous Vénus, créant un tableau céleste qui captivera à coup sûr vos sens. Une semaine plus tard, le 17 novembre, le croissant de lune apparaîtra bas au sud-ouest, baignant le crépuscule de sa douce lueur. Grâce à l’illusion lunaire, la lune apparaîtra plus grande près de l’horizon, ajoutant ainsi à son attrait.

Saturne, la merveille aux anneaux, fera une apparition époustouflante le 20 novembre après le coucher du soleil. Regardez vers le ciel austral pour trouver Saturne juste au-dessus d’un quart de lune. En prime, les étoiles brillantes Fomalhaut et Altaïr rejoindront ce trio céleste, créant un spectacle éblouissant. Quatre jours plus tard, le 24 novembre, une lune presque pleine sera visible à proximité de Jupiter après le coucher du soleil.

En novembre, les passionnés d'observation du ciel auront droit à la pluie annuelle de météores Léonides. Nommée d'après la constellation du Lion, la pluie des Léonides se produit lorsque la Terre traverse les particules de poussière laissées par la comète Tempel-Tuttle. Le pic de la pluie de météores aura lieu dans la nuit du 17 novembre, avec la meilleure heure d'observation entre minuit et l'aube le 18. Préparez-vous à observer des météores brillants avec des traînées époustouflantes qui s'attardent dans le ciel nocturne.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que la pluie de météores Léonides ?

R : La pluie de météores Léonides est un événement annuel qui se produit lorsque la Terre traverse les débris laissés par la comète Tempel-Tuttle. Les particules de poussière de la comète brûlent dans l'atmosphère terrestre, créant des météores brillants dans le ciel nocturne.

Q : Quand atteint le pic de la pluie de météores des Léonides ?

R : La pluie de météores Léonides culminera dans la nuit du 17 novembre, avec la meilleure heure d'observation entre minuit et l'aube le 18.

Q : Comment puis-je obtenir la meilleure vue de la pluie de météores des Léonides ?

R : Pour avoir la meilleure vue de la pluie de météores Léonides, trouvez un endroit sûr et sombre, à l’écart des lumières vives. Allongez-vous et regardez droit vers le haut pour observer les météores alors qu'ils traversent le ciel.

N'oubliez pas de marquer vos calendriers et de régler vos alarmes pour ces événements célestes spectaculaires. Avec Vénus, Jupiter, Saturne et les météores Léonides ornant le ciel nocturne, novembre promet d'être un mois extraordinaire pour les astronomes. Ne manquez pas l'occasion d'assister aux merveilles de l'univers directement depuis votre propre jardin.

