Un astronaute bloqué dans l’espace bat le record de la mission la plus longue

L'astronaute de la NASA Frank Rubio a battu le record de la mission la plus longue effectuée par un astronaute américain après s'être retrouvé bloqué dans l'espace. Rubio devait revenir sur Terre six mois après son lancement vers la Station spatiale internationale (ISS) en septembre 2022. Cependant, un dysfonctionnement lors de son retour l'a laissé coincé en orbite terrestre basse, prolongeant son séjour à plus d'un an. Lundi, Rubio a dépassé le précédent record de 355 jours établi par Mark Vande Hei en 2022. Il devrait revenir sur Terre au plus tôt le 27 septembre, marquant un total de 371 jours en orbite terrestre. Cet exploit fait également de lui l'une des six personnes seulement à passer un an dans l'espace.

Dans une interview avec Good Morning America sur ABC, Rubio a souligné l'importance de son séjour prolongé dans l'espace. Il a souligné l’importance de comprendre comment le corps humain s’adapte et perdure afin d’optimiser ses performances lors des futures missions d’exploration spatiale sur la Lune, sur Mars et au-delà. Le voyage de Rubio vers l'ISS a été unique puisqu'il est devenu le premier astronaute américain à monter sur une fusée russe Soyouz depuis avril 2021. Cela faisait partie d'un accord d'échange de sièges entre la NASA et Roscosmos.

L'incident qui a laissé Rubio bloqué impliquait une fuite de liquide de refroidissement du vaisseau spatial Soyouz. Aux côtés de Rubio, les cosmonautes de Roscosmos Sergueï Prokopyev et Dmitri Petelin ont également été touchés. La fuite a rendu le vaisseau spatial impropre à son retour sur Terre, entraînant une prolongation de son séjour sur l'ISS de six mois supplémentaires. Ils devraient revenir sur Terre plus tard ce mois-ci.

La mission inattendue et prolongée de Rubio fournit des informations précieuses sur l'endurance du corps humain dans l'espace. Il permet d'acquérir des connaissances qui contribueront au succès futur des missions d'exploration de l'espace lointain.