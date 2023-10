La NASA appelle la communauté scientifique à maximiser le potentiel scientifique du télescope spatial romain

La NASA fait appel à la communauté scientifique pour garantir que le télescope romain Nancy Grace, également connu sous le nom de télescope spatial romain, soit en mesure de fournir une vue complète de l'univers immédiatement après son lancement en 2027. Grâce à son large champ de vision , le télescope spatial romain vise à effectuer des observations globales de galaxies lointaines et à aider les scientifiques à percer les mystères de la matière noire et de l'énergie noire, qui représentent 95 % de l'énergie et de la matière du cosmos.

Pour gérer les quantités massives de données que le télescope collectera, les scientifiques travaillent sur des algorithmes d’apprentissage automatique pour identifier des modèles et des phénomènes. La collaboration d'autres télescopes, tels que le télescope spatial Hubble, le télescope spatial James Webb (JWST), l'observatoire Keck et le PRIME du Japon, contribuera au développement du plan d'observation de Roman, y compris la sélection des cibles et les régions d'exploration. De plus, le télescope spatial romain collaborera avec PRIME pour étudier les objets à l'aide de lentilles gravitationnelles, et avec Hubble pour étudier les galaxies anciennes et dresser un tableau plus complet de l'histoire cosmique. Le télescope fonctionnera également en tandem avec le JWST, offrant une vue plus large du cosmos et identifiant des cibles que le JWST pourra examiner en détail.

Les travaux préparatoires du télescope spatial romain sont un processus complexe et interconnecté qui implique la collaboration de diverses équipes scientifiques pour assurer le bon fonctionnement. Ces efforts jetteront les bases de découvertes scientifiques puissantes et maximiseront le potentiel de l’instrument. En exploitant l'expertise et la collaboration de la communauté scientifique, la NASA vise à lancer le télescope spatial romain entièrement préparé à explorer les merveilles de l'univers.

