La sonde OSIRIS-REx de la NASA renvoie des échantillons de l'astéroïde Bennu avec des indices précieux sur la formation de la Terre

By

Les scientifiques ont annoncé que les roches et le sol collectés sur l'astéroïde Bennu par la sonde OSIRIS-REx de la NASA contiennent des minéraux argileux aquifères et de fortes concentrations de carbone. Ces échantillons, qui ont été ramenés sur Terre le mois dernier, fournissent un aperçu crucial de la formation de notre planète et confortent les théories sur l’arrivée de l’eau sur Terre dans les temps anciens.

Les minéraux argileux trouvés dans les échantillons contiennent de l'eau enfermée dans leur structure cristalline, selon Dante Lauretta, chercheur principal de la mission de retour d'échantillons d'astéroïdes. Ces minéraux pourraient avoir atterri sur Terre il y a des milliards d’années, rendant notre planète habitable et contribuant à l’existence des océans, des lacs, des rivières et de la pluie.

La découverte inattendue de poussières et de petits fragments de Bennu à l'intérieur de la capsule de retour d'échantillon a retardé l'ouverture et l'examen du mécanisme d'acquisition d'échantillon. Cependant, l’examen initial de la poussière d’astéroïde à l’aide d’un puissant microscope électronique a déjà révélé la présence de minéraux argileux aquifères, de sulfures et de quantités importantes de carbone.

Les sulfures sont importants pour l’évolution planétaire, les processus de fusion et la biologie, car ils jouent un rôle dans la formation des acides aminés qui structurent les protéines. L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a souligné que les molécules de carbone et d'eau trouvées dans les échantillons sont cruciales pour comprendre la formation de notre propre planète et l'origine des éléments qui pourraient avoir conduit à la vie.

Une fois le mécanisme d'acquisition d'échantillons ouvert, l'ensemble de l'échantillon sera catégorisé, avec une partie réservée à l'étude par l'équipe OSIRIS-REx, et des parties plus petites partagées avec des partenaires internationaux. Le reste sera conservé pour une analyse plus approfondie par des scientifiques du monde entier.

La mission OSIRIS-REx vise à étudier les matériaux présents lors de la naissance du système solaire et à étudier la composition et l'évolution des astéroïdes pour mieux comprendre l'origine des océans terrestres et les risques potentiels d'impacts d'astéroïdes. Les échantillons renvoyés de Bennu fournissent des informations précieuses sur ces domaines de recherche et ouvrent la voie à de nouvelles découvertes scientifiques.

Sources:

– (article source)