Les nouveaux signaux de test de la NASA font un bond en avant pour la communication dans l’espace lointain

Dans une réalisation révolutionnaire, la NASA a testé avec succès son système de communications optiques dans l'espace profond (DSOC), en utilisant un signal laser pour communiquer avec le vaisseau spatial Psyché lors de son voyage vers un mystérieux astéroïde métallique. Contrairement aux méthodes de communication traditionnelles qui reposent sur les ondes radio, le système DSOC exploite la puissance de la lumière laser pour transmettre des informations sur de vastes distances dans l'espace.

Le test, qui a eu lieu le 14 novembre, consistait à tirer un signal laser à partir d'un instrument à bord du vaisseau spatial Psyché, à une distance stupéfiante de 10 millions de miles (16 millions de kilomètres) de la Terre. Le signal a été reçu par les stations au sol du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie du Sud, marquant la première étape majeure du système DSOC.

En exploitant la puissance de la lumière laser, la NASA vise à révolutionner la communication dans l’espace lointain et à augmenter considérablement les vitesses de transmission des données. Comparée aux ondes radio, la lumière laser a des longueurs d’onde plus courtes, permettant la transmission de 10 à 100 fois plus d’informations par unité de temps. Cette avancée pourrait avoir des implications significatives pour les futures missions sur la Lune, sur Mars et au-delà.

Alors que la communication laser a été testée sur l'orbite terrestre et lors de missions sur la Lune, le système DSOC représente le test le plus difficile et le plus lointain à ce jour. Le test réussi rapproche la NASA de la possibilité pour les astronautes du futur de s’appuyer sur la lumière laser pour une communication transparente avec le contrôle au sol.

Alors que le vaisseau spatial Psyché poursuit son voyage vers l’astéroïde homonyme dans la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter, les ingénieurs continueront d’affiner et de tester le système DSOC. Une fois arrivé à destination en 2029, Psyché passera près de 29 mois à étudier le monde métallique intrigant.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que le système DSOC ?

R : Le système DSOC est le système de communications optiques Deep Space de la NASA, qui utilise la lumière laser au lieu des ondes radio pour les communications longue distance dans l'espace.

Q : En quoi la communication laser diffère-t-elle de la communication radio traditionnelle ?

R : La communication laser utilise des longueurs d’onde de lumière plus courtes, ce qui permet une transmission de données beaucoup plus rapide que les ondes radio.

Q : Quels sont les avantages potentiels de la communication laser dans l’espace ?

R : La communication laser pourrait augmenter considérablement la quantité d’informations transmises par unité de temps, révolutionnant ainsi la communication dans l’espace lointain et permettant un transfert de données plus rapide pour les missions futures.

Q : Quel est l'impact du test réussi du système DSOC sur les missions futures ?

R : Le test réussi rapproche la NASA de l'utilisation de la communication laser pour de futures missions sur la Lune, sur Mars et d'autres destinations, offrant ainsi aux astronautes une communication plus efficace et plus fiable avec le contrôle au sol.