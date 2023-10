Mission Psyché de la NASA : explorer un astéroïde précieux

By

La NASA se prépare pour une mission extraordinaire dont le lancement est prévu le 12 octobre. La mission tourne autour du vaisseau spatial Psyché, qui se rendra vers un astéroïde grâce à la propulsion électrique solaire. Ce système de propulsion innovant utilise la puissance du soleil pour générer des particules chargées, propulsant ainsi le vaisseau spatial vers l'avant.

Ce qui rend cette mission vraiment remarquable, c'est la cible elle-même : un astéroïde valant plus de 10,000 XNUMX quadrillions de dollars américains. Pour mettre cela en perspective, cela dépasse la valeur totale de tout l’or sur Terre. La mission devrait être lancée depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride, à bord d'une fusée SpaceX Falcon Heavy.

L'objectif principal de la mission Psyché est de mener une étude approfondie de l'astéroïde. Cette étude pourrait fournir des informations précieuses sur la formation initiale de notre planète et sur la nature des noyaux planétaires. En cartographiant la surface de l'astéroïde et en étudiant ses propriétés, les scientifiques espèrent mieux comprendre sa composition et ses origines.

Outre son importance scientifique, cette mission pourrait avoir de profondes implications pour l’économie mondiale. L’immense valeur associée à ce corps céleste présente une opportunité d’exploitation potentielle des ressources dans le futur.

La mission Psyché est dirigée par l'Arizona State University et fait partie du programme Discovery de la NASA. La NASA a soigneusement préparé le lancement, en veillant à ce que tout soit en parfait état. En cas de succès, cette mission révolutionnaire pourrait révolutionner notre compréhension des astéroïdes et de leur valeur économique potentielle.

