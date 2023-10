La NASA lance avec succès la mission Psyché pour explorer un astéroïde riche en métaux

La NASA a réussi le lancement de la mission Psyché, qui vise à explorer un astéroïde riche en métaux précieux tels que l'or, le diamant et le platine. Le vaisseau spatial Psyche a été lancé le 13 octobre à 10 h 19 HAE depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride, au sommet d'une fusée Falcon Heavy.

Il s'agit d'une étape importante pour Falcon Heavy de SpaceX, car il s'agit de la première mission interplanétaire de la fusée et également de sa première mission scientifique pour le programme de services de lancement de la NASA. Les deux propulseurs latéraux du Falcon Heavy ont atterri avec succès sur Terre à la station spatiale de Cap Canaveral, ce qui en fait le quatrième atterrissage de chaque propulseur.

Le vaisseau spatial entreprendra un voyage de six ans couvrant une distance d’environ 3.6 milliards de kilomètres pour atteindre l’astéroïde nommé Psyché, qui orbite autour du Soleil entre Mars et Jupiter. Cette mission offrira à la NASA l'opportunité d'explorer un monde composé essentiellement de métal, notamment de noyaux de fer.

Au cours de ce voyage d'environ six ans, la NASA effectuera la première démonstration de communications optiques au-delà de la Lune en utilisant sa technologie Deep Space Optical Communications (DSOC). DSOC fonctionnera pendant les deux premières années de la mission et permettra des communications optiques à des distances bien plus grandes qu'auparavant.

En plus du DSOC, le vaisseau spatial Psyché est équipé de plusieurs instruments, dont deux imageurs multispectraux, deux magnétomètres et un spectromètre à rayons gamma et à neutrons. Ces instruments aideront à cartographier et à étudier la composition de l'astéroïde à son arrivée.

Le vaisseau spatial Psyché devrait atteindre l’astéroïde Psyché en 2029, après une croisière à énergie solaire. Il passera 26 mois en orbite autour de l’astéroïde et mènera des études approfondies pour améliorer notre compréhension de la formation des noyaux planétaires.

Sources : NASA, SpaceX