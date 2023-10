Mission Psyché de la NASA : explorer un astéroïde doté d'un noyau métallique

La mission Psyché de la Nasa, dont le lancement est prévu le vendredi 13 octobre, vise à explorer l'astéroïde 16 Psyché, dont le noyau est riche en métaux. Le vaisseau spatial sera décollé par une fusée SpaceX Falcon Heavy et devrait atteindre l’astéroïde en 2029.

L'astéroïde 16 Psyché, du nom d'une ancienne princesse grecque, est un astéroïde massif de type M qui orbite autour du Soleil dans la ceinture principale d'astéroïdes. Il s'étend sur plus de 230 km et contient des métaux tels que le fer et le cobalt. Le but de la mission est de déterminer l'origine de 16 Psyché et si elle est similaire au noyau de fer d'une planète.

Pour atteindre l'astéroïde en toute sécurité, le vaisseau spatial Psyché utilisera une propulsion solaire-électrique, qui produit une poussée modeste mais peut fonctionner en continu sur de longues périodes. Cette technologie nécessite suffisamment de lumière solaire pour que les panneaux solaires du vaisseau spatial puissent produire de l'énergie électrique. Une autre mission de la Nasa, Lucy, utilise également ce type de propulsion.

La mission Psyché vise à atteindre deux objectifs principaux. Premièrement, il cherche à étudier le processus de formation planétaire en étudiant un noyau planétaire exposé. Le vaisseau spatial transporte une gamme d'instruments scientifiques, dont un imageur pour cartographier la surface de l'astéroïde, une expérience gravitationnelle pour déterminer sa structure intérieure et un spectromètre pour analyser sa teneur en minéraux.

De plus, la mission vise à déterminer si l’extraction des métaux sur 16 Psyché est réalisable. Compte tenu de la nature riche en métaux de l'astéroïde, Forbes l'a qualifié d'« astéroïde valant un quadrillion de dollars ». Visiter directement l’astéroïde permet aux scientifiques de tester les modèles actuels de formation planétaire.

En cas de succès, la mission Psyché fournira des données précieuses aux scientifiques pour analyser et approfondir notre compréhension de la formation des planètes. Le vaisseau spatial tentera également de détecter tout champ magnétique résiduel sur l’astéroïde, ce qui indiquerait que son intérieur était autrefois en fusion et avait subi une différenciation.

Bien que le voyage vers ce petit objet soit difficile, la mission a le potentiel de donner lieu à des découvertes scientifiques importantes et potentiellement d’ouvrir la possibilité d’extraire des métaux précieux dans l’espace.

