Le vaisseau spatial Psyche de la NASA réalise une expérience passionnante avec la technologie laser

La sonde spatiale Psyché de la NASA s'est lancée dans sa mission d'étude de l'astéroïde riche en métaux du même nom. En plus de mener des recherches scientifiques sur l'astéroïde, le vaisseau spatial testera également une technologie laser révolutionnaire appelée projet Deep Space Optical Communications (DSOC). Cette technologie expérimentale vise à transmettre de grandes quantités de données vers et depuis des engins spatiaux lointains, offrant des débits de données bien améliorés par rapport aux communications radio traditionnelles. DSOC a le potentiel de révolutionner les missions futures, en permettant par exemple la transmission d’images et de vidéos haute résolution depuis Mars.

Le système DSOC se compose d’un émetteur-récepteur laser proche infrarouge et d’une caméra de comptage de photons, logés dans un pare-soleil sur le vaisseau spatial Psyché. L'émetteur-récepteur laser transmettra des données à l'aide d'un laser de 4 watts, tandis que la caméra recevra des données à faible débit en provenance de la Terre. Cette technologie sera testée environ 20 jours après son lancement, même si elle servira principalement de démonstration technologique. Les données de mission collectées par Psyché seront relayées par communications radio conventionnelles.

Le DSOC est confronté à plusieurs défis, notamment la nécessité de diriger avec précision le faisceau laser vers une station de réception sur Terre tout en compensant l'affaiblissement du signal sur de grandes distances. Pour recevoir les faibles signaux laser, des détecteurs à nanofils supraconducteurs, maintenus à une température de congélation de 1 degré Kelvin, seront utilisés. Ces détecteurs convertiront les photons en impulsions électriques, qui seront ensuite traitées pour extraire les informations du signal.

En cas de succès, le système DSOC permettra la transmission de données à une capacité bien supérieure à celle des systèmes radio traditionnels, offrant des mégaoctets de données par seconde au lieu de kilo-octets. Cette technologie sera cruciale à mesure que la demande de données pour les missions spatiales continue de croître. Alors que le réseau d’antennes Deep Space actuel prend en charge les communications radio, une nouvelle infrastructure est nécessaire pour les lasers optiques. La NASA travaille au développement des systèmes au sol nécessaires pour prendre en charge le DSOC, notamment un émetteur laser haute puissance et l'utilisation du télescope Hale de 200 pouces à l'observatoire Palomar de Caltech pour recevoir des données à haut débit du vaisseau spatial.

Cependant, l’une des limites des lasers optiques réside dans leur vulnérabilité aux phénomènes naturels tels que les nuages, la fumée et la brume. La couverture nuageuse peut interférer avec la transmission des signaux optiques, faisant des communications radio une sauvegarde nécessaire pour les futures missions utilisant des lasers optiques.

La mission du vaisseau spatial Psyché représente les derniers efforts en matière d'exploration d'astéroïdes, suite au retour réussi d'échantillons OSIRIS-REx de Bennu. Alors que la NASA continue de repousser les limites de l’exploration spatiale, le DSOC représente une étape importante dans la transmission de données à large bande passante depuis des destinations lointaines comme Mars.

