La mission Psyché : explorer un astéroïde doté d'un noyau métallique

La mission Psyché est une entreprise de la NASA visant à explorer un astéroïde nommé 16 Psyché. Cet astéroïde particulier présente un grand intérêt pour les scientifiques en raison de sa similitude avec le noyau de fer d'une planète, voire potentiellement avec le noyau de la Terre. La mission vise à étudier la composition et la formation de l'astéroïde, ainsi qu'à déterminer la faisabilité de l'extraction de ses métaux précieux.

Les planètes se forment selon un processus appelé accrétion, au cours duquel de petits morceaux de matière accumulent de la masse par attraction gravitationnelle et collisions. La majorité de la masse d'une planète est acquise au cours de ses premiers millions d'années. Durant cette période violente, des collisions catastrophiques entre jeunes mondes se produisent souvent, entraînant la destruction de certaines planètes. 16 Psyché pourrait être un exemple d’une telle planète « rabougrie ».

Selon les preuves actuelles, 16 Psyché semble avoir traversé un processus appelé différenciation, dans lequel les matériaux plus lourds coulent jusqu'au noyau et les matériaux plus légers remontent à la surface. Cependant, il a également subi un impact catastrophique avec un autre monde jeune, effaçant ses couches externes et laissant exposé un noyau dense et riche en métaux.

La mission Psyché vise à distinguer différents modèles de formation de l'astéroïde. En visitant 16 Psyché, les scientifiques espèrent tester les théories actuelles sur la formation planétaire et mieux comprendre la structure d’un noyau planétaire, qui ne peut pas être observé directement sur Terre.

Le vaisseau spatial est équipé de divers instruments scientifiques, dont un imageur pour cartographier la surface de l'astéroïde, une expérience gravitationnelle pour déterminer sa structure intérieure et un spectromètre pour analyser sa teneur en minéraux. Un instrument particulier, le magnétomètre, est conçu pour détecter tout champ magnétique résiduel, indiquant le passé de fusion et la différenciation de l'astéroïde.

La réussite de la mission fournirait des données inestimables pour l’analyse et contribuerait à notre compréhension de la formation planétaire. Cela pourrait également avoir des implications pour les futurs projets miniers, puisque Forbes a surnommé 16 Psyche un « astéroïde d’un quadrillion de dollars ».

Source: La conversation

Définitions:

– Accrétion : processus par lequel de petites particules se collent progressivement pour former des corps plus gros, comme des planètes.

– Différenciation planétaire : séparation des substances internes d'une planète en couches distinctes basées sur la densité.

– Quadrillion : nombre égal à un milliard de millions.