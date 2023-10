La mission Psyché de la NASA explore les mystères d'un astéroïde riche en métaux

La mission Psyché de la NASA, un projet en collaboration avec le MIT, a été lancée dans le but d'explorer un astéroïde riche en métaux appelé Psyché. Cet astéroïde, situé entre Mars et Jupiter, serait le noyau d’une planète primitive. La mission étudiera la composition et les propriétés magnétiques de l'astéroïde à l'aide d'un magnétomètre, de caméras et d'un spectromètre à rayons gamma et à neutrons.

Le vaisseau spatial, nommé Psyché, a été lancé le 13 octobre et est maintenant en route vers l'astéroïde. Les scientifiques soupçonnent que l’astéroïde Psyché, qui a à peu près la taille du Massachusetts, est principalement constitué de métal. Si cela est vrai, cela pourrait donner un aperçu de la formation du noyau riche en métaux de la Terre.

Les chercheurs du Mit jouent un rôle crucial dans les études sur le champ magnétique et la gravité de la mission. Lindy Elkins-Tanton, ancienne élève du MIT, est la chercheuse principale de la mission, et Benjamin Weiss, professeur de sciences planétaires au MIT, est le chercheur principal adjoint.

Le vaisseau spatial passera six ans dans un voyage interplanétaire avant d’atteindre Mars, ce qui le propulsera vers l’astéroïde. À son arrivée à Psyché, il passera 26 mois en orbite et étudiera la roche spatiale, analysant sa composition en surface, cartographiant sa gravité et mesurant tout champ magnétique qu'elle possède.

Les scientifiques pensent que Psyché pourrait représenter un cas d’arrêt du développement planétaire. Alors que la Terre et d'autres planètes rocheuses continuaient d'accumuler des matériaux autour de leurs noyaux riches en métaux, Psyché a peut-être subi de multiples collisions qui ont arraché sa surface rocheuse, laissant derrière elle un noyau métallique nu. Ce noyau devrait conserver les éléments qui formaient également le centre de la Terre.

Cette mission marque la première fois qu’un vaisseau spatial est envoyé pour étudier un astéroïde principalement composé de métal. Les enseignements tirés de cette exploration pourraient fournir des indices importants sur les premiers jours de la formation des planètes.

