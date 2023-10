Le vaisseau spatial Psyche de la NASA commence son expédition vers un astéroïde riche en métaux

By

La sonde spatiale Psyché de la NASA a commencé son voyage pour explorer l'astéroïde riche en métaux du même nom. Lancée au sommet d'une fusée SpaceX Falcon Heavy depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride, cette mission est la première du genre à étudier un astéroïde composé principalement de composants métalliques.

Après avoir échappé à la gravité terrestre, le vaisseau spatial Psyché utilisera la propulsion électrique solaire pour achever son voyage de six ans vers l'astéroïde. Il devrait atteindre sa destination en 2029, couvrant une distance d'environ 2.2 milliards de kilomètres. À son arrivée, le vaisseau spatial passera 26 mois en orbite autour de l’astéroïde, capturant des images, cartographiant la surface et collectant des données cruciales pour déterminer sa composition.

On pense que l’astéroïde Psyché est un vestige du noyau riche en fer d’un planétésimal, qui a joué un rôle crucial dans la formation des planètes rocheuses. D'une largeur estimée à 173 milles, il pourrait avoir subi de multiples collisions à fort impact au cours des premiers stades de la formation du système solaire, conduisant à l'enlèvement de sa couche externe de matériau rocheux. L'étude de Psyché pourrait fournir un aperçu du développement du noyau terrestre et des noyaux d'autres planètes telluriques.

Cette mission revêt une grande importance en raison de la forte teneur en métaux de l’astéroïde. Les scientifiques espèrent que les découvertes issues de l’étude de Psyché amélioreront notre compréhension de la formation des planètes et de la composition des noyaux planétaires.

Le vaisseau spatial Psyché est équipé d'instruments conçus pour discerner les traces d'un champ magnétique, analyser la composition chimique de l'astéroïde et recueillir des informations sur ses caractéristiques de surface et sa composition minérale. Il transporte également l’expérience DSOC (Deep Space Optical Communications), qui évaluera les capacités de communication optique ou laser dans l’espace, fournissant ainsi des informations pour les futures missions de la NASA.

Tout au long de la mission, le suivi en temps réel de l'emplacement du vaisseau spatial est accessible via Eyes on the Solar System de la NASA, un outil de visualisation 3D gratuit basé sur le Web.

Cette mission représente une étape cruciale dans notre exploration du système solaire, offrant de précieuses opportunités d’en apprendre davantage sur les origines des corps rocheux et la formation de notre propre planète.

