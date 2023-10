La mission Psyché de la NASA retardée en raison du mauvais temps

By

La mission Psyché de la NASA, d'un milliard de dollars, a été reportée au 13 octobre en raison de conditions météorologiques défavorables sur le site de lancement. Initialement prévu le 12 octobre, le décollage de la fusée Falcon Heavy a été retardé d'une journée sur fond de prévisions météorologiques de plus en plus sombres.

La mission Psyché vise à explorer l'astéroïde riche en métaux 16 Psyché, situé dans la partie externe de la ceinture principale d'astéroïdes. Pour atteindre sa destination, le vaisseau spatial utilisera une combinaison de propulsion électrique et de mécanique orbitale. Le lancement doit avoir lieu avant le 25 octobre, avec un seul créneau horaire spécifique disponible chaque jour. La NASA a identifié demain à 1419 h XNUMX UTC comme heure de lancement potentielle.

Le voyage vers l'astéroïde prendra environ six ans, y compris une assistance gravitationnelle sur Mars en mai 2026. Les scientifiques prévoient que la mission se terminera en 2031, fournissant des données précieuses sur les origines de 16 Psyché. Une hypothèse suggère que l'astéroïde pourrait être le noyau de nickel-fer exposé d'une ancienne planète, semblable à celui de la Terre.

Les retards dans la mission Psyché ont eu des conséquences au-delà du reprogrammation. La mission Janus, initialement prévue pour accompagner Psyché, a été annulée en raison de changements de trajectoire provoqués par les retards. De plus, SpaceX a dû repousser une mission Starlink pour tenir compte du lancement prochain.

L'exploration de Psyché offre une opportunité unique de mieux comprendre la formation des planètes terrestres et l'histoire des collisions et de l'accrétion cosmiques. Malgré les revers, les scientifiques et les ingénieurs espèrent que la mission se lancera bientôt dans son voyage pour découvrir les mystères de 16 Psyché.

