Mission Psyché de la NASA : voyage au cœur d'un astéroïde.

Psyché, la déesse grecque de l'âme, a donné son nom à un objet céleste découvert en 1852 par l'astronome italien Annibale de Gasparis. Aujourd’hui, Psyché, le 16e astéroïde jamais découvert, s’impose comme le plus gros astéroïde de « type M » de la ceinture d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Avec un diamètre d'environ 226 km, Psyché est principalement composée de fer et de nickel, ressemblant au noyau terrestre.

Cherchant à recueillir des indices sur l'intérieur inaccessible de la Terre, la NASA a récemment lancé un vaisseau spatial pour un voyage de six ans et 3.6 milliards de kilomètres pour rencontrer Psyché. On pense que les astéroïdes de type M comme Psyché sont des restes de planètes détruites au début du système solaire. Ces mondes métalliques servent de « laboratoires naturels » pour étudier les noyaux planétaires.

Étudier le noyau terrestre à l'aide des méthodes actuelles est un défi, car les observations se limitent aux météorites et à la sismologie. Les météorites métalliques ne donnent qu'un aperçu des débuts de l'histoire du système solaire, tandis que la sismologie nécessite des données précises provenant des sismographes, qui sont limitées, en particulier dans les océans et l'hémisphère sud. De plus, les couches externes de la Terre obstruent notre vision directe du noyau.

La mission de la NASA sur Psyché vise à explorer l'astéroïde et à déterminer s'il s'agit du noyau autrefois fondu d'une planète détruite qui s'est progressivement refroidie au fil du temps. En outre, la mission cherche à révéler l'âge de la surface de Psyché, sa composition chimique et si elle contient des éléments plus légers aux côtés du fer et du nickel. Ces informations pourraient fournir des informations précieuses sur l’évolution de notre propre planète.

Équipé d'une gamme d'instruments, notamment des caméras, des spectromètres et des magnétomètres, le vaisseau spatial recueillera des données sur la forme, la masse, la gravité et le potentiel d'exploration minérale de Psyché. Les scientifiques attendent avec impatience les progrès de la mission, anticipant la richesse des connaissances qu'elle permettra de découvrir sur le noyau d'un astéroïde et les secrets qu'elle pourrait receler sur notre propre monde.

