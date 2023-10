Un voyage au cœur de Psyché : à la découverte du monde mystérieux de l'astéroïde

La NASA a lancé un vaisseau spatial pour un voyage de six ans et 3.6 milliards de kilomètres pour rencontrer Psyché, le plus gros astéroïde de « type M » de la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Cette mission vise à étudier Psyché, un objet céleste d'un diamètre moyen de 226 km. Connue pour être en grande partie constituée de fer et de nickel, semblables au noyau terrestre, Psyché serait les restes d'une planète détruite dans les premières années du système solaire.

L’étude du noyau des planètes est une tâche difficile, mais les astéroïdes de type M comme Psyché servent de « laboratoires naturels » pour les scientifiques. En analysant la composition et la structure de Psyché, les chercheurs espèrent mieux comprendre l’intérieur inaccessible de notre monde. Ceci est particulièrement important car les méthodes actuelles d’étude du noyau terrestre sont limitées et indirectes.

La sismologie, qui étudie les ondes sismiques provoquées par les tremblements de terre, fournit des informations sur le noyau terrestre. Cependant, l'emplacement du noyau sous les couches externes de la planète rend difficile l'obtention d'une vision claire. De plus, le nombre limité de sismographes dans certaines zones restreint encore davantage notre compréhension. Pour surmonter ces défis, les chercheurs s'appuient sur des expériences en laboratoire qui simulent les pressions et températures extrêmes du noyau terrestre. La combinaison des données de sismologie, d’expériences en laboratoire et de simulations informatiques aide les scientifiques à acquérir une compréhension plus complète du noyau.

La mission Psyché offre une opportunité passionnante d’explorer les mystères des noyaux planétaires. La NASA vise à déterminer si Psyché est bien le noyau d'une planète détruite qui s'est progressivement refroidie et solidifiée, semblable au noyau de la Terre. De plus, la mission analysera la composition chimique, l’âge et la forme de Psyché. Les informations recueillies par les instruments du vaisseau spatial, tels que les caméras, les spectromètres et les magnétomètres, contribueront à notre connaissance de l'évolution de la Terre et de l'exploration potentielle future des minéraux.

Alors que le vaisseau spatial entame son long voyage, les scientifiques attendent avec impatience les données qu’il collectera. La mission Psyché promet de dévoiler de nouvelles informations sur les origines et la structure des corps célestes, mettant ainsi en lumière le monde énigmatique des astéroïdes.

Sources:

- La conversation