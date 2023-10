La mission Psyché : explorer le cœur d'un astéroïde

By

La mission Psyché, lancée par la NASA, vise à explorer l'astéroïde nommé Psyché, considéré comme le noyau d'une planète détruite. Psyché est un astéroïde particulier en raison de sa composition. Avec un diamètre moyen de 226 km, il s'agit du plus gros astéroïde de type M composé en grande partie de fer et de nickel, semblable au noyau terrestre.

Les astéroïdes de type M comme Psyché sont des restes de planètes détruites aux premiers stades du système solaire. Ils offrent une opportunité unique d’étudier les noyaux planétaires. Les géoscientifiques ont un accès limité au noyau terrestre et s'appuient sur des méthodes indirectes telles que l'étude des météorites métalliques et l'utilisation de la sismologie.

La mission vers Psyché fournira des informations précieuses sur l’intérieur inaccessible de notre planète. Il s'agira de déterminer si Psyché est le noyau solidifié d'une planète détruite ou si elle est constituée d'un matériau qui n'a jamais fondu. La mission étudiera également l'âge de la surface de l'astéroïde, sa composition chimique, sa forme, sa masse, sa distribution gravitationnelle et son potentiel d'exploration minérale.

Le vaisseau spatial est équipé d'une gamme d'instruments, notamment des caméras, des spectromètres, des magnétomètres et des gravimètres, pour recueillir des données au cours de son voyage de six ans vers Psyché. Les géoscientifiques sont impatients d'analyser les informations collectées pour améliorer notre compréhension du noyau terrestre et de son évolution.

Cette mission représente une opportunité unique d’étudier les noyaux planétaires d’une manière qui n’est actuellement pas possible avec les méthodes terrestres. Les découvertes de la mission Psyché pourraient fournir des informations précieuses sur les débuts de l’histoire et la formation de notre planète.

Source: La conversation