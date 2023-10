Mission de la NASA sur Psyché : explorer le cœur d'une planète détruite

La NASA s'est lancée dans une nouvelle mission pour explorer Psyché, le 16ème astéroïde jamais découvert. Psyché, du nom de la déesse grecque de l'âme, est le plus gros astéroïde de type M de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. On pense qu’il s’agit des restes d’une planète qui a été détruite au cours des premières années du système solaire.

Les astéroïdes de type M comme Psyché sont composés principalement de fer et de nickel, semblables au noyau terrestre. Les scientifiques pensent que l’étude de ces mondes métalliques fournira des informations précieuses sur l’intérieur inaccessible de notre propre planète.

Actuellement, notre compréhension du noyau terrestre est limitée. Nous nous appuyons sur des méthodes indirectes telles que l'étude des météorites métalliques et l'utilisation de la sismologie pour analyser les vibrations sismiques. Ces méthodes ont cependant leurs limites. La mission Psyché vise à offrir une nouvelle perspective en explorant le noyau d'un objet céleste qui partage des similitudes avec le noyau terrestre.

La mission examinera si Psyché était autrefois un noyau chaud et en fusion qui s'est lentement refroidi et solidifié, comme le noyau de la Terre. Il étudiera également la composition chimique, l’âge et les caractéristiques de la surface de l’astéroïde. En analysant ces facteurs, les scientifiques espèrent mieux comprendre l’évolution de la Terre et recueillir des données précieuses pour l’exploration minière future.

Le vaisseau spatial est équipé d'une gamme d'instruments, notamment des caméras à large spectre, des spectromètres, des magnétomètres et des gravimètres. Ces instruments permettront aux scientifiques de recueillir des données sur la forme, la masse, la distribution gravitationnelle et la composition chimique de Psyché.

La mission vers Psyché devrait durer six ans et couvrir une distance de 3.6 milliards de kilomètres. Les scientifiques attendent avec impatience les résultats de cette mission, qui permettront de mieux comprendre les mystères du noyau de notre planète.

